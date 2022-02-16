1.04 تريليون ريال حيازة صندوق الاستثمارات في الأسهم المحلية والأمريكية بعد إدراج "علم"

ارتفعت القيمة السوقية لحيازة صندوق الاستثمارات العامة في سوقي الأسهم السعودية والأمريكية إلى 1.04 تريليون ريال "276.3 مليار دولار"، بعد إدراج شركة علم في السوق المحلية أمس.وبلغت القيمة السوقية لحصة الصندوق في شركة علم 8.9 مليار ريال "2.4 مليار دولار" بعد ارتفاع السهم 30 في المائة خلال أول يوم للإدراج في السوق، حيث يملك الصندوق 67 في المائة من الشركة بعد الطرح، بإجمالي 53.6 مليون سهم.ووفقا لرصد وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية" استند إلى بيانات "تداول" وهيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، شكلت استثمارات الصندوق في سوق الأسهم السعودية نحو 80 في المائة من إجمالي حيازته في السوقين، بواقع 826.7 مليار ريال "220.5 مليار دولار"، موزعة على 21 شركة حسب إغلاق 15 شباط (فبراير) الجاري.فيما مثلت استثماراته في السوق الأمريكية 20 في المائة من إجمالي السوقين، بقيمة 209.6 مليار ريال "55.9 مليار دولار" بنهاية الربع الرابع من 2021، موزعة على 32 شركة.وتصدرت حصص الصندوق في أرامكو السعودية و"إس تي سي" أكبر حيازاته في السوقين بقيمة 298.4 مليار ريال "79.6 مليار دولار" و148.2 مليار ريال "39.5 مليار دولار" على التوالي.بينما جاءت حصته في شركة لوسيد المتخصصة في صناعة السيارات الكهربائية ثالثا بقيمة سوقية 144.9 مليار ريال "38.6 مليار دولار"، والبنك الأهلي السعودي رابعا بـ120.4 مليار ريال "32.1 مليار دولار".خامسا شركة السعودية للكهرباء بقيمة سوقية 81.7 مليار ريال "21.8 مليار دولار"، ثم شركة معادن 77.2 مليار ريال "20.6 مليار دولار".في المركز السابع شركة أكوا باور بحصة قيمتها 32 مليار ريال "8.5 مليار دولار"، ثم بنك الرياض 22.6 مليار ريال "ستة مليارات دولار".تاسعا مجموعة تداول بحصة قيمتها السوقية 13.4 مليار ريال "3.6 مليا دولار"، وعاشرا شركة أوبر 11.5 مليار ريال "3.1 مليار دولار".خلفها شركة ألعاب الفيديو "اكتيفجن بليزرد " بحصة قيمتها السوقية 9.4 مليار ريال "2.5 مليار دولار"، ثم تأتي شركة علم في المركز الـ12 بين أكبر استثمارات الصندوق في السوقين.وكان الصندوق رفع حيازته في السوق الأمريكية من 43.5 مليار دولار بنهاية الربع الثالث 2021 إلى 55.9 مليار دولار بنهاية الربع الرابع من العام ذاته.وحدة التقارير الاقتصادية