119 مليار دولار استثمارات المملكة في سندات الخزانة الأمريكية

ارتفعت استثمارات السعودية في أذونات وسندات الخزانة الأمريكية بنهاية كانون الأول (ديسمبر) الماضي 3.5 في المائة ما يعادل أربعة مليارات دولار، لتبلغ 119 مليار دولار (446.3 مليار ريال)، مقابل 115 مليار دولار (431.3 مليار ريال) بنهاية تشرين الثاني (نوفمبر) الذي سبقه.ووفقا لرصد وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، حافظت السعودية على المرتبة الـ17 عالميا بين كبار المستثمرين في أداة الدين الأمريكية، حيث توزعت استثمارات السعودية في سندات الخزانة الأمريكية في سندات طويلة الأجل بقيمة 100.5 مليار دولار، و 84 في المائة من الإجمالي، وفي سندات قصيرة الأجل بقيمة 18.5 مليار دولار تشكل 16 في المائة من الإجمالي.وعلى أساس سنوي، تراجع رصيد السعودية من سندات وأذونات الخزانة الأمريكية 12.8 في المائة (17.4 مليار دولار) بنهاية كانون الأول (ديسمبر) 2021، مقارنة برصيدها نهاية الشهر نفسه من 2020 البالغ 136.4 مليار دولار.ومنذ مطلع 2020، ارتفعت حيازة السعودية من سندات وأذون الخزانة الأمريكية من 179.8 مليار دولار في كانون الأول (ديسمبر) 2019 إلى 182.9 مليار دولار بنهاية كانون الثاني (يناير) 2020، ثم إلى 184.4 مليار دولار بنهاية شباط (فبراير).بينما بدأت في التراجع إلى 159.1 مليار دولار بنهاية آذار (مارس) 2020، و125.3 مليار دولار بنهاية نيسان (أبريل)، و123.5 مليار دولار بنهاية أيار (مايو)، قبل أن تعود إلى الشراء في حزيران (يونيو) الماضي مع تحسن المؤشرات الاقتصادية الأمريكية مع الفتح التدريجي للبلاد.وعادت إلى البيع بنهاية تموز (يوليو) لتصل استثماراتها إلى 124.6 مليار دولار، ثم ارتفعت إلى 130 مليار دولار بنهاية آب (أغسطس)، ثم إلى 131.2 مليار دولار بنهاية أيلول (سبتمبر)، ثم 134.2 مليار دولار بنهاية تشرين الأول (أكتوبر)، ثم إلى 137.6 مليار دولار بنهاية تشرين الثاني (نوفمبر) 2020.قبل أن تتراجع إلى 136.4 مليار دولار بنهاية كانون الأول (ديسمبر) 2020، ثم إلى 135.1 مليار دولار بنهاية كانون الثاني (يناير) 2021، ثم إلى 132.9 مليار دولار بنهاية شباط (فبراير)، ثم إلى 130.8 مليار دولار بنهاية آذار (مارس)، ثم إلى 130.3 مليار دولار بنهاية نيسان (أبريل)، ثم إلى 127.3 مليار دولار في أيار (مايو)، قبل أن ترتفع إلى 127.8 مليار دولار في حزيران (يونيو)، و128.1 مليار دولار في تموز (يوليو) الماضي.بينما تراجعت إلى 124.1 مليار دولار بنهاية آب (أغسطس)، ثم عادت للارتفاع في أيلول (سبتمبر) الماضي إلى 124.3 مليار دولار، وانخفضت في تشرين الأول (أكتوبر) إلى 116.5 مليار دولار، ثم إلى 115 مليار دولار في تشرين الثاني (نوفمبر)، بينما ارتفعت إلى 119 مليار دولار بنهاية كانون الأول (ديسمبر) 2021.وكانت حيازة السعودية من سندات وأذونات الخزانة الأمريكية قد تراجعت 24.1 في المائة 43.4 مليار دولار خلال 2020، لتبلغ 136.4 مليار دولار، مقارنة برصيدها نهاية 2019 البالغ 179.8 مليار دولار.وارتفع رصيد السعودية خلال 2019 نحو 4.8 في المائة بما يعادل 8.2 مليار دولار، مقارنة برصيدها نهاية 2018 البالغ 171.6 مليار دولار. وخلال 2018، كانت السعودية قد رفعت رصيدها من سندات الخزانة الأمريكية 16.4 في المائة بما يعادل 24.2 مليار دولار، مقارنة برصيدها نهاية 2017 البالغ 147.4 مليار دولار.وحدة التقارير الاقتصادية