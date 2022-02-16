الأسهم الأمريكية تنخفض وسط مخاوف تشديد السياسة النقدية

بدأت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت تعاملاتها على انخفاض اليوم بعد أن أعطت بيانات أقوى من المتوقع لمبيعات التجزئة مجلس الاحتياطي الاتحادي مزيدا من الدوافع لتشديد السياسة النقدية، في حين أضافت التوترات السياسية بشأن روسيا وأوكرانيا مزيدا من الأسباب لتوخي الحذر.

ووفقا لرويترز تراجع المؤشر داو جونز الصناعي 37.01 نقطة أو 0.11 في المائة إلى 34951.83 نقطة.

كما فتح المؤشر ستاندرد آند بورز 500 منخفضا 15.32 نقطة أو 0.34 في المائة عند 4455.75 نقطة، في حين هبط المؤشر ناسداك المجمع 100.84 نقطة أو 0.71 في المائة إلى 14038.92 نقطة عند بدء التداولات.

