سنغافورة تسمح بدخول القادمين من السعودية والإمارات وقطر وهونج كونج دون حجر صحي

قالت وزارة الصحة في سنغافورة اليوم إنها ستمد إجراءات السفر دون حجر صحي بحيث تشمل قطر‭‭‭‭ ‬‬‬‬والسعودية والإمارات وهونج كونج هذا الشهر، لتعاود فتح الحدود بعد فترة توقف بسبب انتشار فيروس كورونا.

وستستعيد سنغافورة أيضا حصصها في إطار برنامج السفر بالنسبة لمن تلقوا التطعيم وستزيدها، بعد خفضها في ديسمبر في مواجهة انتشار المتحور أوميكرون.

ووفقا لرويترز قالت الوزارة إن سنغافورة ستعكف على تسهيل الإجراءات الحدودية لجميع المسافرين وستلغي شرط الموافقة على الدخول بالنسبة للمقيمين الذين يحملون تصاريح إقامة طويلة الأمد، مما يسهل السفر على المغتربين.

إلا أن بعض العمال الأجانب الذين يعملون عادة في قطاعات مثل البناء والتصنيع ويحملون تصاريح مختلفة ما زالوا بحاجة للحصول على موافقة على الدخول.

وسجلت سنغافورة أمس 19179 حالة إصابة محلية بفيروس كورونا، ولكن معظم الحالات إما ظهرت عليها أعراض خفيفة أو لم تظهر عليها أي أعراض. وقالت الحكومة إن عدد الحالات كان ضمن التوقعات وإن الوضع العام في نظام الرعاية الصحية لا يزال مستقرا.

وقال وزير التجارة والصناعة جان كيم يونج في إفادة صحفية إن سنغافورة قد تشهد من 15 إلى 20 ألف إصابة بفيروس كورونا حتى تنحسر الموجة الحالية من أوميكرون خلال الأسابيع القليلة القادمة.