الراجحي: الإعلان عن 30 قرار توطين جديد هذا العام

قال أحمد الراجحي وزير الموارد البشرية أن الوزارة تعتزم الإعلان عن 30 قرار توطين جديد هذا العام منها إدارة المشاريع والجودة والمبيعات والمشتريات.

وأشار الراجحي إنه الإعلان عن 32 قرار توطين نوعي لإيجاد 200 ألف وظيفة خلال 2021 أسهم في توفير ضعف الرقم المتوقع للوظائف. إذ أنه في عام 2021 دخل سوق العمل 400 ألف مواطن ومواطنة جدد يعملون لأول مرة.

وعلى هامش مؤتمر التواصل الحكومي أكد أن نسبة التزام القطاع الخاص بالمهن الموطنة بلغت 95 %.

وحول نظام الضمان الاجتماعي الجديد، قال إن النظام الجديد يسمح بالجمع بين الضمان والعمل، ليشمل فئات أكثر وليركز على الرعوية والتمكين معا، وليسمح لمن يعمل أو يمارس عمل تجاري الحصول على معاش ضماني إذا انطبقت عليه الشروط مع مراعاة النظام الجديد تعدد الأسر للعائل الواحد فيحتسب لكل أسرة معاشا مستقلا لها.

وسجل سوق العمل أعلى مشاركة للمواطنين في القطاع الخاص، حيث بلغ عدد السعوديين العاملين بالقطاع الخاص أكثر من1.950 مليون.

وبشأن استراتيجية سوق العمل أكد أنها تتواكب مع مع حجم المشاريع العملاقة التي أعلن عنها ولي العهد والمتوقع أن تولد قرابة 1.8 وظيفة مباشرة وغير مباشرة خلال السنوات القادمة. معلنا البدء في تطبيق استراتيجية سوق العمل الجديدة والتي ترتكز على 6 محاور رئيسة و25 مبادرة إصلاحية بعض هذه المبادرات مسكّنة على جهات حكومية أخرى.

وأشار الراجحي إلى أن أكثر من 90 ألف مواطن استفاد من العمل المرن والعمل عند بعد، وأكثرهم من النساء وطلاب الجامعات. إضافة إلى إطلاق برنامج توثيق العقود وندرس مع الجهات المعنية إمكانية جعل العقود مستندات تنفيذية بهدف حفظ الحقوق لجميع الأطراف.

وبحسب الوزير فقد نمت منظمات القطاع غير الربحي بنسبة تجاوزت 100٪ وبلغ عددها أكثر من 3400 منظمة. في حين أن 81٪ من المجتمع تبرعوا لمرة واحد على الأقل خلال عام 2021 وفقا لتقرير مؤشر العطاء الوطني. كما وثق أكثر من 480 ألف متطوع ومتطوعة أعمالهم التطوعية خلال عام 2021في المنصة الوطنية للعمل التطوعي.

وحول المستهدفات كشف الراجحي أن استراتيجية سوق العمل تستهدف رفع مستوى المشاركة الاقتصادية للمواطنين إلى 60٪ في عام 2030. لا سيما في المهن النوعية في قرارات التوطين ذات البيئة الملائمة والدخل الجيد.

وقال وزير الموارد البشرية أن نسبة التزام القطاع الخاص بالتوطين بلغ 95%، وعلى الجانب الآخر تم دعم القطاع الخاص من خلال هدف، ففي عام 2021 دعمنا أجور أكثر من 12 ألف منشأة.

واختتم الراجحي مشاركته في المؤتمر بالتأكيد على أن أكثر من 17 ألف مهندس ومهندسة استفادوا من قرار توطين مهن الهندسة.مع ارتفاع حصة المرأة في سوق العمل إلى 32٪ وتجاوزت مستهدف الرؤية في 2030 للوصول إلى 30٪.

واصدرت الوزارة مليون ونصف وثيقة عمل حر واستفاد أكثر من 130 ألف مواطن ومواطن من التمويل والدعم الحكومي. كما بلغت نسبة نسبة التزام القطاع الخاص 80٪ ببرنامج حماية الأجور.