وزير الإعلام: تطور ملحوظ وسريع لقطاع السياحة السعودي .. زاد 470 % عن مستوى قبل الرؤية

أكد وزير الإعلام ماجد القصبي أن الجولة الخليجية لولي العهد في نهاية العام 2021 حققت نتائج إيجابية في مسيرة الأخوة وتعزيز التعاون والترابط الخليجي، وانعكست نتائجها على مخرجات القمة الخليجية الـ 42 التي استضافتها الرياض خلال العام نفسه.



واحتلت المملكة العربية السعودية المركز الثاني عالمياً بين الدول الأكثر مرونة في التعامل مع (كوفيد-19)، محققة بذلك إنجازاً نوعياً يعكس فاعلية الإجراءات الصحية، وكفاءة النظام الاقتصادي للسعودية.



وأشار القصبي أن انطلاق «نظام الإثبات» كأول مشروعات منظومة التشريعات العدلية الأربعة التي وجه بها ولي العهد يعكس اهتمام المملكة ومنظومتها القضائية لاستقرار الأحكام والشفافية، وسرعة إنهاء إجراءات الفصل في المنازعات

ولفت الوزير أن استضافة المملكة الشهر الماضي لـ (مؤتمر التعدين الدولي) والذي شارك فيه أكثر من 100 وزير ومتخصص من 32 دولة، تعكس مدى الاهتمام بالقطاع الواعد نحو خلق قيمة اقتصادية مضافة لاقتصاد الوطن، وتوفير فرص عمل لأبناء وبنات الوطن. مشيرا إلى أن المملكة تشهد نمواً ملحوظاً في قطاع التعدين، حيث وخلال الـ 6 سنوات الماضية ارتفعت السجلات التجارية المصدرة في أنشطة قطاع التعدين 1300% مما يعكس اهتماماً من رجال الأعمال والمستثمرين في ظل الدعم الكبير من القيادة .



وحول الشأن السياحي قال القصبي إن إعلان ولي العهد عن مشروع وسط جدة، والذي تنتهي مرحلته الأولى في 2027، بهدف تحويلها إلى مدينة سياحية عالمية، كما يعكس اهتمام المملكة بقطاع السياحة. خاصة مع إطلاق مجموعة بوتيك، والتي ستعمل على تطوير وإدارة وتشغيل سلسلة من القصور التاريخية الشهيرة في المملكة، وتحويلها إلى فنادق عالمية، يعكس اهتمام رؤية المملكة 2030 بتطوير هويات المدن، والمكان، إضافة إلى الإنسان.



تشهد المملكة تطوراً ملحوظاً وسريعاً في قطاع السياحة، فقد ارتفعت السجلات التجارية المصدرة في الأنشطة السياحية من 1000 سجل قبل الرؤية إلى 5800 سجل في عام 2021 وبنسبة 470% .