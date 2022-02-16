الدولار يتراجع مع انحسار القلق بشأن أوكرانيا

تراجع الدولار اليوم لليوم الثاني على التوالي مع انحسار قلق المستثمرين إزاء احتمال غزو روسيا لأوكرانيا وترقب محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لشهر يناير.

وكانت التحركات صغيرة في أسواق العملة، وانخفض مؤشر الدولار 0.2 في المائة خلال اليوم وسجل 95.847 بحلول الساعة 1213 بتوقيت جرينتش.

ومع تعافي أسعار النفط زاد الدولار الكندي على نحو طفيف مقابل الدولار الأمريكي كما ارتفعت الكرونة النرويجية.

وزاد الدولار الأسترالي 0.4 في المائة إلى 0.7177 دولار أمريكي في حين ارتفع الدولار النيوزيلندي على نحو طفيف خلال اليوم.

ونزل الين مقابل الدولار وسجل 115.700.

وبحسب (رويترز) صعد اليورو 0.2 في المائة خلال اليوم إلى 1.13825 دولار.

وارتفع الجنيه الاسترليني 0.1 في المائة مقابل الدولار إلى 1.35605 دولار، لكنه استقر مقابل اليورو بعدما كشفت بيانات أن التضخم البريطاني سجل أعلى معدل في 30 عاما عند 5.5 في المائة.

وبالنسبة للعملات الرقمية لم يطرأ تغير يذكر على بتكوين وانخفضت 1.1 في المائة إلى 44098 دولارا.