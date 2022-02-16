التضخم في بريطانيا يسجل أعلى مستوى في قرابة 30 عاما

زادت أسعار المستهلكين في بريطانيا بأسرع وتيرة سنوية في قرابة 30 عاما في الشهر الماضي الأمر الذي يزيد الضغوط على الأسر ويدعم فرص رفع بنك إنجلترا لسعر الفائدة لثالث مرة على التوالي.

وذكر مكتب الإحصاءات الوطنية اليوم أن تضخم أسعار المستهلكين زاد على نحو سنوي 5.5 % في يناير وهو أعلى مستوى منذ مارس 1992 ويفوق توقعات خبراء اقتصاد استطلعت رويترز آراءهم ببقاء التضخم دون تغير عن ديسمبر عند 5.4 % وعدل بنك إنجلترا في وقت سابق تقديراته ليتوقع قفزة في التضخم إلى 7.25 % في أبريل. ورفع بنك إنجلترا أسعار الفائدة مرتين منذ ديسمبر إذ رفعها إلى 0.5 % من 0.1 %. وتترقب الأسواق رفعا جديدا لأسعار الفائدة إلى 0.75 %أو 1 % في 17 مارس وهو موعد الاجتماع المقبل لبنك إنجلترا.

ولا يتوقع المركزي البريطاني عودة التضخم إلى مستواه المستهدف عند اثنين بالمئة قبل مطلع 2024 وإن كان معظم خبراء الاقتصاد يعتقدون أن التضخم سيتراجع على نحو أسرع. وزاد التضخم الأساسي الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة والكحوليات والتبغ المتقلبة إلى 4.4 % في يناير مقارنة مع 4.2 % في ديسمبر وهو أعلى مستوى منذ بدء تسجيل البيانات في 1997.