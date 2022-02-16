أمانة الشرقية ترفع مستوى الانتاجية وتُحسن أعمال صيانة الطرق

بهدف الارتقاء بجودة عقود التشغيل والصيانة والحصول على الدعم في إدارة المرافق والأصول، والتخطيط الأمثل في عقود التشغيل والصيانة، تحرص القطاعات الحكومية على تطوير التعاون المشترك فيما بينها وبين هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية "اكسبرو"، من أجل دعم العمليات التشغيلية، وتذليل المعوقات التي تعترض مسار العمل.

وبحسب مؤشرات المتابعة والتقييم الدوري، كان من نتائج هذه الجهود تحقيق نجاحات مشتركة في مجال رفع كفاءة الإنفاق للمشاريع واستدامة الأصول والمرافق، إلى جانب المحافظة على رفع مستوى الجودة للخدمات المقدمة للمواطن والمقيم.

ومن هذا المنطلق، نسلط الضوء على تجربة ناجحة طبقتها أمانة المنطقة الشرقية بالتعاون مع هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية "اكسبرو"، عندما بدأ العمل على تطوير الجوانب الفنية لكراسة تنفيذ عقد مشروع صيانة الطرق الرابطة بحاضرة الدمام، ومراجعة بنود الكميات لكي تتوائم مع أعمال تشغيل وصيانة الطرق؛ بدأت القصة وسارت وفق تسلسل زمني هادئ، وبالتفاهم والتواصل الدؤوب بين الطرفين مما أدى إلى نتائج انعكست إيجابًا على المواطن والمقيم وساهمت في تعظيم أثر العائد على الإنفاق الحكومي مما ساعد في رفع جودة أعمال التشغيل والصيانة وإستدامة الأصول، لتصبح هذه القصة مرجعًا يُحتذى به من جانب الجهات الحكومية الأخرى والأمانات التي تستهدف تحقيق النجاح في تنفيذ المشاريع المماثلة.

وبينما كانت الجهات المختصة في أمانة المنطقة الشرقية ماضية في إجراءات إعداد كراسات مشروع صيانة الطرق، ومباشرتها بوضع المواصفات والمقاييس، وتعيين الطرق الرئيسية في حاضرة الدمام، وتحديد أطوال الطرق المستهدفة لتنفيذ أعمال الصيانة وذلك بطول 175 كم، ورسمت الإحداثيات والمسارات، وجمعت كل بنود تكاليف الصيانة والتجديد؛ جاءت مبادرة الأمانة لتضع بصمتها الهادفة إلى إعادة دراسة عقود الجهات الحكومية قبل رفعها على منصة "اعتماد".

وكان عقد صيانة طرق أمانة المنطقة الشرقية إلى جانب عدة عقود أخرى بداية طريق هذه الرحلة، حيث قام الفريق المختص في الأمانة وبالتعاون مع فريق الهيئة بإعادة مراجعة الشروط والكميات التي تخص أعمال الصيانة التصحيحية، والتي تُعنى بالأعمال التي تتم بسبب أن الأصل تغير عن حالته الأساسية ولا يؤدي الغرض الأساس له كانهيار طبقات الرصف للطريق، أو وجود عيوب جسيمة على الطريق، ويُقصد بالصيانة الوقائية إتمام الصيانة في الوقت المناسب لتقليل أعمال الصيانة التصحيحية على الأصل.

وتمثل نسبة 68% من بنود كميات العقد، مع ملاحظة وتعديل نطاق أعمال الصيانة التصحيحية كأطوال ومسميات الطرق المراد تنفيذ الأعمال بها وقلة فرق دعم التشغيل والصيانة وفرق السلامة المرورية وفرق إقفال طلبات الاتصال الموحد، فضلًا عن عدم إعادة استخدام ناتج كشط الإسفلت للمساهمة بالحفاظ على البيئة والاستخدام الأمثل للموارد، وقد تبين لفريق أمانة المنطقة الشرقية واكسبرو وجود فرص لتطوير آلية القياس واحتساب بنود الكميات، الأمر الذي يؤثر على دقة الكميات والجودة، بالإضافة الى ملاحظة استخدام عدة أنواع لتكسية الأرصفة لتكون نوع واحد من التكسية وبحسب الحاجة.

وبدأت رحلة رفع كفاءة الإنفاق، وإعادة النظر في الكميات بالتوافق مع مرئيات فريق الأمانة، بالاتفاق على إعادة تقدير كميات البنود، بما يتناسب مع أعمال العقد والكميات الفعلية بالمواقع مع العمل على تحسين المخرجات، كما تم الاتفاق أيضًا على تقليل كميات بنود الصيانة التصحيحية بنسبة 25%، ورفع بنود أعمال الصيانة الوقائية إلى 20%، وتم الاستناد إلى أطوال الطرق داخل نطاق العقد لتحديد الكميات المطلوبة فعليًا وتجنب أي عجز مالي خلال مدة العقد.

وضمن هذا التوجه الهادف إلى رفع كفاءة الإنفاق وزيادة الانتاجية وتوسيع نطاق العمل، تم تحسين الوصوف وتحويل أداة قياس كميات بنود أعمال الصيانة التصحيحية من متر مسطح إلى متر مكعب لرفع جودة تنفيذ الأعمال ودقة قياس ومتابعة الكميات المنفذة فعليًا بالمواقع، لتحديد الكميات المطلوبة وتجنب أي عجز مالي خلال مدة العقد، كما أن هذه التوصيات تعزز الكفاءة المالية واستدامة أصول الطرق، فضلًا عن العمل على توضيح نطاق أعمال العقد بإضافة أطوال ومسميات الطرق والحدود الجغرافية الداخلة بنطاق العقد.

إضافةً إلى ذلك تم العمل على تحسين مخرجات العقد، من خلال إضافة فرق سلامة مرورية لزيادة مستوى السلامة على الطرق ومتابعة أعمال التشغيل والصيانة.

ونتيجةً لهذه الجهود، تم تحقيق الهدف المأمول، وتمكنت أمانة المنطقة الشرقية من تحقيق وفرًا ماليًا يُمثل نسبة 50% من أصل الميزانية المطلوبة من الأمانة البالغة، وزيادة في الإنتاجية وتقليل في خطوات العمل، وحيث تؤكد المؤشرات إلى أن مسارات التخطيط والإنجازات التنموية في مؤسسات القطاع الحكومي تسير وفق ما هو مخطط لها، فإن نتائج هذه الدراسة ستؤدي -بإذن الله- إلى تعميم الفائدة والمنفعة على أمانات بالمملكة كافة، من خلال تبنيها للحلول التي أصدرتها هذه الدراسة مع إمكانية تجاوز التحديات التي واجهت المشروع، واعتماد التطبيق الأمثل للبرامج والمبادرات الطموحة المواكبة لرؤية 2030.