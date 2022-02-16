تنسيق حكومي لإيجاد منتجات تأمينية جديدة .. والمركبات الأكثر نموا

قال لـ «الاقتصادية» عادل العيسى، المتحدث الإعلامي لقطاع التأمين، إن قطاع التأمين على المركبات أكثر القطاعات التي تنمو، منوها إلى وجود عمل تنسيقي على أعلى المستويات في القطاعات الحكومية والبنك المركزي واللجنة التنفيذية وشركة نجم لإيجاد عدد من المنتجات التأمينية والخدمات الجديدة خلال الفترة المقبلة.وأكد العيسى، على هامش إطلاق حملة "أمن وارتاح" في الرياض أمس، أن قطاع التأمين لاعب رئيس في منظومة التنمية السعودية المستدامة، وهو أحد المساهمين الرئيسين في تحقيق مستهدفات برامج رؤية 2030 التنفيذية ذات العلاقة، من تعظيم المحتوى المحلي، وتنويع قاعدة الاقتصاد الوطني.من جانبه، قال لـ «الاقتصادية» الدكتور محمد السليمان الرئيس التنفيذي لشركة نجم، إن نسبة التأمين على قطاع المركبات في المملكة نحو 50 في المائة، منوها إلى تطلعهم لزيادتها بين 90 و95 في المائة خلال الأعوام المقبلة.وأشار السليمان، إلى أن زيادة نسبة عدد المؤمنين تسهم في خفض أسعار تكاليف وثائق التأمين على المركبات، مؤكدا أن التأمين على المركبات يسهم في خفض القضايا في المحاكم المرورية والمطالبات المالية من جراء الحوادث.وتعليقا على حملة "أمن وارتاح"، لفت الرئيس التنفيذي لشركة نجم لخدمات التأمين، إلى أهمية مثل هذه المبادرات النوعية التي تطلقها "نجم"، بالتعاون مع الشركاء، كونها تتجاوز الجانب التقني لتطوير القطاع، الذي تبذل فيه جهود كبيرة واستثمارات ضخمة، إلى البعد المجتمعي المرتبط بالوعي الجماعي والثقافة التأمينية على مستوى الوطن التي هي أساس في الحفاظ على مكتسبات القطاع وضمان استدامته ونموه.وأضاف "في وقت نحرص فيه، على إصلاح وبناء قواعد الأداء المهني، تماشيا مع استراتيجيتنا (أساس)، وتحقيق التحول الرقمي الشامل لمنظومة العمل التأميني في المملكة بما يدعم تحقيق المستهدفات الاقتصادية لرؤية المملكة 2030، فإننا نحرص بالقدر ذاته على الارتقاء، ليس فقط بتجربة العميل، بل أيضا بجودة حياته من خلال تثقيفه بأهمية التأمين والفوائد النفسية والمادية التي سيجنيها منه وبما يدعم بالتالي تحقيق المستهدفات الاجتماعية والمعرفية لرؤية 2030".وزاد "إضافة إلى رفع الوعي التأميني، ستعمل مبادرة "أمن وارتاح" على إبراز التطورات المتوقعة في قطاع التأمين على المركبات وفرص نموه، واستعراض الفوائد الاقتصادية والاجتماعية للتأمين، وكذلك رفع نسبة الالتزام بالتأمين الشامل مقارنة بالتأمين ضد الغير، والتوعية بأهمية الأتمتة في تجديد وثائق التأمين من خلال القنوات الرقمية العديدة والمتنوعة التي توفرها نجم".من جانبه، أوضح فواز الحجي رئيس اللجنة التنفيذية للتأمين، أنهم يعملون على أتمتة قطاع التأمين، منوها أن الحملة تهدف لنشر التوعية بأهمية التأمين وفوائده المادية والنفسية، بما يؤدي في المحصلة، إلى زيادة أعداد وثائق التأمين على المركبات.وقال "تهدف هذه الحملة إلى تعميق الوعي المجتمعي بأهمية التأمين على المركبات، والإضاءة على أهمية تجديد وثائق التأمين قبل انتهاء صلاحيتها وجدوى ذلك للعميل، وزيادة انتشار وثائق التأمين بشقيه الإلزامي والشامل على المركبات".