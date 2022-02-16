«سكني»: 18.9 ألف أسرة سكنت منازلها خلال يناير

كشف برنامج "سكني" عن استفادة 19353 أسرة خلال كانون الثاني (يناير) الماضي 2022 من جميع الخيارات السكنية والحلول التمويلية المتنوعة التي يتيحها البرنامج إلكترونيا لمستفيديه ضمن إجراءات سهلة وميسرة، منها 18890 أسرة سكنت منازلها، وذلك في إطار سعي البرنامج إلى تحقيق مستهدفات برنامج الإسكان - أحد برامج رؤية المملكة 2030 - برفع نسبة التملك السكني للأسر السعودية إلى 70 في المائة بحلول 2030.وأوضح البرنامج أن اختيارات الأسر المستفيدة من "سكني" تنوعت بين القرض العقاري المدعوم لشراء وحدات سكنية جاهزة استفادت منه أكثر من سبعة آلاف أسرة، ونحو ما يزيد على ثلاثة آلاف أسرة فضلت خيار البناء الذاتي، وأكثر من ستة آلاف أسرة اختارت الاستفادة من الأراضي السكنية ضمن مخططات "سكني"، و1500 أسرة استفادت من القرض العقاري المدعوم لشراء وحدات سكنية تحت الإنشاء.وأكد "سكني" استمراره في ضخ الوحدات والأراضي السكنية المتنوعة بالشراكة مع المطورين العقاريين المؤهلين من خلال إجراءات سهلة واستحقاق فوري، وتوفير الخدمات السكنية المتنوعة التي تلبي احتياجات الأسر ورغباتها، وذلك لتسريع تملك الأسر السعودية للمساكن، تماشيا مع مستهدفات برنامج الإسكان - أحد برامج رؤية المملكة 2030 - الذي يستهدف رفع نسبة التملك السكني إلى 70 في المائة بحلول 2030.