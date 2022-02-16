محافظ «الحكومة الرقمية»: التقنيات الناشئة أولوية لدى صناع القرار

أكد المهندس أحمد الصويان محافظ هيئة الحكومة الرقمية، أهمية الجوانب الاقتصادية التي يحققها القطاع الخاص، والدور الكبير لتهيئة البنية التحتية الرقمية للبرمجيات وتوطين صناعة التقنية.وبين الصويان، خلال جلسات المؤتمر المصاحب لمعرض "صنع في السعودية" في واجهة الرياض، إحدى مناطق موسم الرياض، أن الجائحة سرعت من عملية التحول الرقمي، وفقا لما يعتقده 92 في المائة من صناع القرار في الجهات الحكومية، ليصبح الاعتماد على التقنيات الناشئة أولوية لدى صناع القرار لمواجهة التحديات وإدارة الأزمات.وأشار إلى أن 77 في المائة من صناع القرار في الجهات الحكومية استفادوا من الذكاء الاصطناعي، وبنسبة 6 في المائة من إنترنت الأشياء، فيما بلغت نسبة الحوسبة السحابية 51 في المائة.وأوضح أن أهمية الاستدامة في التحول الرقمي في القطاعات أدت إلى إنشاء مركز للابتكار والتقنيات الناشئة، ما يعزز الدور الابتكاري في المملكة الذي يعتمد بدوره على ركائز رئيسة تتمثل في تمكين بناء قدرات رقمية، وتعزيز ثقافة الابتكار، مبينا أن تمكين الابتكار المشترك وتصميم التجارب للحلول المستقبلية وتسريع تبني التقنية تسهم في جعل المملكة دائما في المقدمة، إضافة إلى أن متطلبات القطاع الحكومي لتلبية خيار العميل تبدأ من المستفيد من خلال تلبية احتياجه وتقديم خدمة متميزة له.وأضاف أن مركز الابتكار والتقنيات الناشئة يقدم عددا من المبادرات مع مجموعة الشركاء، من خلال برامج التقنيات الحكومية، ومختبر تصميم التجارب لإيجاد تجارب رقمية حكومية مبتكرة، إلى جانب معمل رقمي يسهم في إطلاق بيئة تجريبية تشريعية للتقنيات.وتطرق الصويان، في جلسته الحوارية إلى أهمية تعزيز الريادة الرقمية للمملكة من خلال توطين صناعة الاتصالات وتقنية المعلومات، عبر تعزيز الريادة في التقنيات والحلول الرقمية، وتحويل مشهد الإنفاق على تقنية المعلومات، وبناء حلول مبتكرة وأسواق جديدة.