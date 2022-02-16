«نمو» تضيف 47 نقطة بتداولات قيمتها 141 مليون ريال

زادت السوق الموازية «نمو» 0.2 في المائة لتغلق عند 25153 نقطة رابحة 47 نقطة. وتراجعت قيمة التداول 11 في المائة بنحو 17 مليون ريال لتصل إلى 141 مليون ريال، بينما انخفضت الأسهم المتداولة 30 في المائة بنحو 869 ألف سهم لتصل إلى مليوني سهم متداول. أما الصفقات، فتراجعت 5 في المائة بنحو 310 صفقات لتصل إلى 5.7 ألف صفقة.وتصدر الأسهم المرتفعة "جاهز" بنحو 4 في المائة ليغلق عند 1294 ريالا، يليه سهم "غاز" بنحو 3 في المائة ليغلق عند 105 ريالات، وحل ثالثا سهم "سمو" بنحو 3 في المائة ليغلق عند 64.30 ريال. بينما تصدر الأسهم المتراجعة "الوسائل الصناعية" بنحو 12 في المائة ليغلق عند 40.20 ريال، يليه سهم "العبيكان للزجاج" بنحو 6.3 في المائة ليغلق عند 90.80 ريال، وحل ثالثا سهم "إنماء الروابي" بنحو 3.4 في المائة ليغلق عند 34.30 ريال.وكان الأعلى تداولا سهم "الوسائل الصناعية" بقيمة 49 مليون ريال، يليه سهم "ألف ميم يا" بقيمة 17.2 مليون ريال، وحل ثالثا سهم "جاز" بقيمة 17 مليون ريال.