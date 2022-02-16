«نمو» تضيف 47 نقطة بتداولات قيمتها 141 مليون ريال

وتصدر الأسهم المرتفعة "جاهز" بنحو 4 في المائة ليغلق عند 1294 ريالا، يليه سهم "غاز" بنحو 3 في المائة ليغلق عند 105 ريالات، وحل ثالثا سهم "سمو" بنحو 3 في المائة ليغلق عند 64.30 ريال. بينما تصدر الأسهم المتراجعة "الوسائل الصناعية" بنحو 12 في المائة ليغلق عند 40.20 ريال، يليه سهم "العبيكان للزجاج" بنحو 6.3 في المائة ليغلق عند 90.80 ريال، وحل ثالثا سهم "إنماء الروابي" بنحو 3.4 في المائة ليغلق عند 34.30 ريال.
وكان الأعلى تداولا سهم "الوسائل الصناعية" بقيمة 49 مليون ريال، يليه سهم "ألف ميم يا" بقيمة 17.2 مليون ريال، وحل ثالثا سهم "جاز" بقيمة 17 مليون ريال.
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