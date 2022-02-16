ارتفاع معظم البورصات الخليجية بقيادة «دبي» .. و«المصرية» تكسب 1.4 %

أغلقت معظم أسواق الأسهم في الخليج على ارتفاع أمس، وقاد مؤشر المكاسب بدعم قفزة لسهم "العربية للطيران"، بينما صعدت البورصة المصرية بفضل سهم البنك التجاري الدولي.وبحسب "رويترز"، أغلق المؤشر الرئيس للأسهم في دبي مرتفعا 1 في المائة إلى 3279 نقطة مع صعود سهم بنك دبي الإسلامي 1.9 في المائة وتسجيل سهم "العربية للطيران" قفزة 6.9 في المائة.وتحولت شركة الطيران المنخفض التكلفة إلى أرباح للعام بكامله واقترحت توزيعات الأرباح.وارتفع سهم "إعمار العقارية" 1.2 في المائة بعد يوم من قول الشركة إنها سجلت أعلى مبيعات عقارية على الإطلاق في 2021.وصعد سهم "إعمار للتطوير" 0.69 في المائة، ومجموعة جي إف إتش 1.68 في المائة، و"سوق دبي المالي" 2.19 في المائة.وأنهى المؤشر الرئيس للأسهم في بورصة أبوظبي جلسة التداول مرتفعا 0.3 في المائة إلى 8379 نقطة مسجلا مستوى قياسيا مرتفعا. وصعد سهم "فرتيجلوب" للمخصبات الزراعية 3.7 في المائة بعد الإعلان عن زيادة في أرباح الربع الرابع.وصعد سهم "أدنوك للحفر" 1.81 في المائة، وسهم "أغذية" 0.8 في المائة، و"الدار العقارية" 0.24 في المائة، وبنك أبوظبي الأول 0.77 في المائة، و"طاقة" 1.63 في المائة، و"الواحة كابيتال" 1.88 في المائة.وأغلق المؤشر الرئيس للأسهم القطرية مرتفعا 0.2 في المائة إلى 12714 نقطة بدعم من زيادة 2.5 في المائة في أسهم "مسيعيد للبتروكيماويات".وارتفع مؤشر البحرين 0.66 في المائة إلى 1865.54 نقطة بدعم قطاعات المال والاتصالات والمواد الأساسية.وتراجع مؤشر مسقط 0.06 في المائة إلى 4082 نقطة بضغط من القطاعين الصناعة والمالي. وزاد مؤشر الكويت 0.3 في المائة إلى 8103 نقاط.وفي القاهرة، صعد مؤشر الأسهم القيادية في البورصة المصرية 1.4 في المائة مع تسجيل معظم الأسهم المدرجة في المؤشر مكاسب، من بينها سهم البنك التجاري الدولي الذي قفز 2.4 في المائة.واسترد رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة نحو 6.3 مليار جنيه من خسائره السابقة، ليسجل 728.9 مليار جنيه عند الإغلاق، بعد تداولات كلية بلغت 3.4 مليار جنيه.