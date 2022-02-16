الأسهم السعودية تستعيد أعلى مستوياتها منذ منتصف 2006 .. والسيولة تتجاوز 8 مليارات ريال

ارتفعت الأسهم السعودية 146 نقطة لتغلق عند 12350 نقطة بنحو 1.2 في المائة لتستعيد أعلى مستوياتها منذ منتصف 2006، بينما زاد مؤشر "إم تي 30" الذي يقيس أداء الأسهم القيادية 20 نقطة بنحو 1.2 في المائة ليغلق عند 1727 نقطة. وجاء الأداء متوافقا مع التحليل السابق، حيث أشير إلى عودة نشاط المشترين وقدرة السوق على الوصول إلى مستويات 12300 نقطة. ومع وصول السوق إلى أعلى مستوياتها منذ 15 عاما تحتاج إلى التماسك والحفاظ على المستويات المرتفعة لتعزيز شهية المخاطرة، وعند تحسن نتائج الشركات ستجد السوق دوافع للحفاظ على الزخم الإيجابي، وفي الوقت ذاته السوق ستكون أعلى حساسية تجاه المتغيرات السلبية لحين اكتمال نتائج الشركات وتحسن العوامل الأساسية.الأداء العام للسوقافتتح المؤشر العام جلسة أمس عند 12187 نقطة، وتداول بين الارتفاع والانخفاض، وكانت أدنى نقطة عند 12160 نقطة فاقدا 0.4 في المائة، بينما الأعلى عند 12358 نقطة بنحو 1.3 في المائة. وفي نهاية الجلسة أغلق المؤشر عند 12350 نقطة رابحا 146 نقطة بنحو 1.2 في المائة. وارتفعت السيولة 10 في المائة بنحو 791 مليون ريال لتصل إلى 8.5 مليار ريال، بينما زادت الأسهم المتداولة 1 في المائة بنحو 1.3 مليون سهم لتصل إلى 191 مليون سهم متداول. أما الصفقات، فاستقرت عند 347 ألف صفقة.أداء القطاعاتتراجع قطاعا "التأمين" و"الاتصالات" بنحو 0.3 و0.1 في المائة على التوالي. وتصدر المرتفعة "المصارف" بنحو 2.6 في المائة، يليه "تجزئة الأغذية" بنحو 2.1 في المائة، وحل ثالثا "الخدمات التجارية والمهنية" بنحو 2 في المائة. وكان الأعلى تداولا "المصارف" بنحو 35 في المائة بقيمة ثلاثة مليارات ريال، يليه "المواد الأساسية" بنحو 17 في المائة بقيمة 1.5 مليار ريال، وحل ثالثا "السلع الرأسمالية" بنحو 5 في المائة بقيمة 431 مليون ريال.أداء الأسهمتصدر الأسهم الأكثر ارتفاعا "صدر" بنحو 9.9 في المائة ليغلق عند 80.70 ريال، يليه سهم "عسير" بنحو 9 في المائة ليغلق عند 22 ريالا، وحل ثالثا سهم "الفخارية" بنحو 5.4 في المائة ليغلق عند 77.90 ريال. في المقابل، تصدر الأسهم الأكثر انخفاضا "صادرات" بنحو 4.7 في المائة ليغلق عند 113.80 ريال، يليه سهم "سبكيم العالمية" بنحو 2.2 في المائة ليغلق عند 42.85 ريال، وحل ثالثا سهم "الحمادي" بنحو 1.6 في المائة ليغلق عند 39.70 ريال.وكان الأعلى تداولا سهم "الراجحي" بقيمة 1.5 مليار ريال، يليه سهم "الإنماء" بقيمة 578 مليون ريال، وحل ثالثا سهم "الأهلي" بقيمة 290 مليون ريال.وحدة التقارير الاقتصادية