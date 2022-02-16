«وول ستريت» تصعد مع انحسار المخاوف بشأن أوكرانيا .. «ناسداك» يقفز أكثر من 1 %

صعدت المؤشرات الرئيسة للأسهم الأمريكية عند الافتتاح أمس، وقفز مؤشر ناسداك أكثر من 1 في المائة مع انحسار المخاوف من غزو روسي لأوكرانيا بعد إعلان موسكو عن سحب بعض قواتها قرب الحدود بين البلدين.وبحسب "رويترز"، بدأ مؤشر داو جونز الصناعي جلسة التداول في بورصة وول ستريت مرتفعا 0.35 في المائة إلى 34686.19 نقطة، في حين صعد مؤشر ستاندرد آند بورز 500 القياسي 0.63 في المائة إلى 4429.28 نقطة. وقفز مؤشر ناسداك المجمع 1.5 في المائة إلى 13997.18 نقطة.من جهة أخرى، ارتفعت الأسهم الأوروبية أمس، بعدما دفعت المخاوف من الأزمة بين أوكرانيا وروسيا المستثمرين إلى شراء الأسهم في قطاعات مثل الرعاية الصحية والسلع الاستهلاكية.وزاد مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 1.4 في المائة بعدما أغلق في الجلسة الماضية عند أدنى مستوى في ثلاثة أسابيع.وكان مؤشرا قطاع الرعاية الصحية وقطاع الأغذية والمشروبات، وهما من المؤشرات التي تعد مستقرة نسبيا خلال فترات عدم اليقين، من بين أكبر الرابحين، في حين حصل مؤشر التعدين على دعم من قفزة بنحو 3.9 في المائة في سهم "جلينكور" بعد بيعها حصة في روسنفت الروسية.وارتفعت أسهم شركة التوظيف "راندستاد" بنحو 3.6 في المائة بعد أن تجاوزت الشركة توقعات السوق لأرباح الربع الأخير من العام، مدعومة بحركة توظيف لدى بعض عملائها الكبار من الشركات المتعددة الجنسيات.وفي آسيا، أنهى مؤشر نيكاي القياسي تعاملات أمس عند أدنى مستوى هذا الشهر متأثرا بتوقعات رفع أسعار الفائدة الأمريكية، بينما يضع المستثمرون في حسبانهم تداعيات غزو روسي محتمل لأوكرانيا.وتراجع نيكاي 0.79 في المائة ليغلق عند 26865.19 نقطة، أدنى مستوى إغلاق منذ 28 من كانون الثاني (يناير).وفي أعقاب نتائج مخيبة للآمال، هوى سهم "كوبوتا" لصناعة الآلات بنحو 12.6 في المائة ليصبح أكبر الخاسرين على المؤشر.ويشعر المستثمرون بالقلق بعد تحذير الولايات المتحدة من أن روسيا يمكن أن تغزو أوكرانيا. ورفعت تلك الأنباء أسعار الطاقة، فيما زادت مخاطر التقلبات في السوق في وقت يهيمن فيه القلق على المستثمرين أيضا من احتمال أن يرفع مجلس الاحتياطي الاتحادي "البنك المركزي الأمريكي" أسعار الفائدة نصف نقطة مئوية الشهر المقبل.وكان ضمن أبرز الخاسرين سهم "طوكيو إلكترون" الذي انخفض 2.4 في المائة، و"سوفت بانك جروب" الذي خسر 2.9 في المائة.وسجل قطاع الأسهم المالية أسوأ أداء على مؤشر نيكاي إذ انخفض 2.44 في المائة، مع خفض التوقعات للأرباح بسبب تراجع عوائد السندات العالمية طويلة الأجل. وخسر مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.83 في المائة.