"المركز الوطني لإدارة الدين" يقفل طرح فبراير 2022 ضمن برنامج الصكوك المحلية بالريال بمبلغ 13.2 مليار ريال

​أعلن المركز الوطني لإدارة الدين الانتهاء من استقبال طلبات المستثمرين على الإصدار المحلي لشهر فبراير 2022م ضمن برنامج صكوك حكومة المملكة العربية السعودية بالريال السعودي، حيث تم تحديد حجم الإصدار بمبلغ إجمالي قدره 13.178 مليار ريال (ثلاثة عشر مليار ومائة وثمانية وسبعين مليون ريال).

وبحسب البيان الصادر من المركز فقد قسمت الإصدارات إلى شريحتين، بلغ حجم الأولى 7.528 مليار ريال سعودي (سبعة مليارات وخمسمائة وثمانية وعشرين مليون ريال) لصكوك تُستحق في عام 2030 ميلادي، وبلغت الشريحة الثانية 5.650 مليار ريال سعودي (خمسة مليارات وستمائة وخمسين مليون ريال) لصكوك تُستحق في عام 2034 ميلادي.​