الأسهم الأمريكية ترتفع بفعل علامات على انحسار التوتر بشأن أوكرانيا

ارتفعت المؤشرات الرئيسية للأسهم الأمريكية اليوم وقفز المؤشر ناسداك أكثر من واحد في المائة مع انحسار المخاوف من غزو روسي لأوكرانيا بعد إعلان موسكو عن سحب بعض قواتها قرب الحدود بين البلدين.

وبدأ المؤشر داو جونز الصناعي جلسة التداول في بورصة وول ستريت مرتفعا 0.35 في المائة إلى 34686.19 نقطة في حين صعد المؤشر ستاندرد اند بورز 500 القياسي 0.63 في المائة إلى 4429.28 نقطة، بحسب "رويترز".

وقفز المؤشر ناسداك المجمع 1.5 في المائة إلى 13997.18 نقطة.