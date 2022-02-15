أسعار المنتجين في الولايات المتحدة ترتفع بأكثر من المتوقع في يناير

ارتفعت أسعار المنتجين في الولايات المتحدة بأكثر من المتوقع في يناير مع استمرار اختناقات سلاسل الإمداد، وهي علامة أخرى على أن التضخم المرتفع قد يستمر في معظم هذا العام.

وقالت وزارة العمل الأمريكية إن مؤشر أسعار المنتجين للطلب النهائي ارتفع 1.0 في المائة الشهر الماضي بعد أن زاد 0.4 في المائة في ديسمبر.

وعلى مدار الاثني عشر شهرا حتى نهاية يناير ، صعد المؤشر 9.7 في المائة في أعقاب قفزة بلغت 9.8 في المائة في ديسمبر، بحسب "رويترز" .

وكان خبراء اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم قد توقوا أن يرتفع مؤشر أسعار المنتجين 0.5 في المائة وأن يقفز 9.1 في المائة على أساس سنوي.

وأعلنت الحكومة الأمريكية الأسبوع الماضي عن زيادة قوية في أسعار المستهلكين في يناير مع تسجيل معدل التضخم السنوي أكبر زيادة في 40 عاما.