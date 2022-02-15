زين : استحواذ "الاستثمارات العامة" وعدد من المستثمرين على 80 % من قيمة البنية التحتية

أعلنت "زين السعودية" عن موافقة مجلس ادارتها على "العروض النهائية" والمقدمة من كل من صندوق الاستثمارات العامة والأمير سعود بن فهد وشركة سلطان القابضة وذلك بعد إكمال الفحوصات النافية للجهالة مع الحصول على الموافقات الداخلية لجميع الأطراف. حيث قدرت "العروض النهائية" قيمة البنية التحتية لأبراج "زين السعودية" المكونة من 8069 برجاً بمبلغ 3,026 مليون ريال (807 مليون دولار).

وبناء على "العروض النهائية" يستحوذ كل من صندوق الاستثمارات العامة والأمير سعود بن فهد وشركة سلطان القابضة على حصص في البنية التحتية لأبراج "زين السعودية" بنسب تبلغ 60 % و 10 % و 10 % على التوالي بينما ستبقي زين السعودية على ملكية الحصة المتبقية البالغة 20 %. كما شمل العرض النهائي المقدم من صندوق الاستثمارات العامة على حق الشراء للحصة المتبقية لزين السعودية والبالغة 20 % وذلك بمبلغ محدد.

وبموجب شروط "العروض النهائية" لا تبيع "زين السعودية" سوى هيكل الأبراج فقط أما كافة المكونات الأخرى من هوائيات الاتصالات اللاسلكية والبرامج والتقنيات والملكيات الفكرية تبقى ملك لـ"زين السعودية". وستعمل "زين السعودية" مع جميع الأطراف لإتمام عمليات الاستحواذ و الحصول على التراخيص اللازمة، علماً أن "العروض النهائية" تخضع للحصول على موافقات الجهات الرسمية ذات الصلة وأية شروط أخرى يتم الاتفاق عليها بين الأطراف.