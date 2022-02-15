حجم قطاع تكنولوجيا المعلومات في الهند يتجاوز 200 مليار دولار في 2022

قالت رابطة "ناسكوم" لتكنولوجيا المعلومات في الهند في بيان إنه لابد أن تنمو إيرادات مشغلي تكنولوجيا المعلومات بما في ذلك شركة تاتا للخدمات الاستشارية وإنفوسيس المحدودة بنسبة 15.5 % في العام المالي الذي ينتهي في مارس 2022.

وقالت "بلومبيرج" أنه من المتوقع أن تبلغ الإيرادات 227 مليار دولار. يشار إلى أن الهند لديها الآن 834 مليون مستخدم للإنترنت. وأفاد بأن قيمة صادرات قطاع تكنولوجيا المعلومات بما في ذلك الأجهزة لابد وأنها سوف تصل إلى 178 مليار دولار هذا العام المالي.

وأضاف أن قطاع التجارة الإلكترونية المحلي سوف يتوسع ليصل إلى 79 مليار دولار في 2022. كما توقعت الرابطة نمو قطاع تكنولوجيا المعلومات بنسبة 11% إلى 14% ليصل إلى 350 مليار دولار بحلول 2026.

وتخطط الهند لمزيد من الإصلاحات لقطاعي الاتصالات والتكنولوجيا حسبما أفاد وزير الإلكترونيات وتكنولوجيا المعلومات أشويني فايشناو في فعالية سنوية لرابطة ناسكوم.