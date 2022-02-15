وكالة الطاقة : سوق النفط العالمية تشهد شحا أكبر من المتوقع

أشار تعديل بالرفع من جانب وكالة الطاقة الدولية للطلب التاريخي على النفط في تقريرها الشهري إلى شح في السوق العالمية أكبر مما توقعته الوكالة سابقا. وقالت الوكالة الدولية لـ"رويترز" "نعتقد أن التوازن الأكثر إحكاما لـ 2021 و 2022 منعكس بالفعل على سعر النفط والمنحنى المستقبلي".

وصعدت أسعار النفط صوب 100 دولار للبرميل في عام 2022 مع تعافي الطلب على الوقود من الانهيار الناجم عن الجائحة في موجة صعود أدت إلى ارتفاع تكاليف الطاقة في جميع أنحاء العالم مما أجبر بعض الشركات على خفض الإنتاج وضغط على السيولة لدى المستهلكين.

وعدلت وكالة الطاقة الدولية يوم الجمعة بالرفع تقديرها الأساسي للطلب العالمي بـ 800 ألف برميل يوميا أي أقل بقليل من 1% من سوق النفط العالمية البالغة 100 مليون برميل يوميا. واستهلكت البلدان المزيد من النفط الخفيف المعروف بسوائل الغاز الطبيعي الذي يتم إنتاجه مع الغاز.

وقالت "الطاقة الدولية" إن التعديل ساعد في تفسير الاختلافات التاريخية بين التغييرات المرصودة والتغييرات المقدرة في المخزون. ولم تغير الوكالة توقعاتها حيال وتيرة التعافي الاقتصادي غير أن التعديل بالرفع في التقديرات التاريخية يعني أن طلب 2021 تجاوز المعروض بـ 2.1 مليون برميل يوميا.

ويشير التغيير أيضا إلى أن الطلب على النفط تعافى تقريبا إلى المستوى المرتفع المسجل قبل الجائحة عند 100.3 مليون برميل يوميا في الربع الرابع، وهو أقرب مما كان متوقعا في السابق. ولا يزال من المتوقع حدوث انتعاش كامل للطلب في الربع الثالث من 2022.

وقال جيوفاني ستونوفو محلل السلع الأولية في يو.بي.إس "ما يعنيه تعديل الطلب هو أن البعض .. الذين ينظرون إلى قاعدة بيانات وكالة الطاقة الدولية كمدخل لتحليلاتهم سيرون سوق نفط أكثر شحا".

وأضاف "تمثل الأسواق الناشئة أكثر من 50% من الطلب على النفط، حيث تكون البيانات أقل شفافية ويستمر الطلب لديها في الارتفاع بوتيرة أسرع مما هو عليه في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. وليس من المستغرب أن يكون لكل وكالات الطاقة أرقام مختلفة".