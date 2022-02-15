ايلون ماسك تبرع بأكثر من 5.7 مليار دولار من أسهم تسلا لمؤسسة خيرية في نوفمبر

أظهرت بيانات أمس أن إيلون ماسك الرئيس التنفيذي لشركة تسلا تبرع بأكثر من 5 ملايين من أسهم شركة صناعة السيارات الأعلى قيمة في العالم لصالح مؤسسة خيرية في الفترة ما بين 19 و 29 نوفمبر الماضي.

ووفقا لبيان قدمه ماسك إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية فقد بلغت قيمة التبرع 5.74 مليار دولار، بناء على أسعار الإغلاق لأسهم تسلا في الأيام الخمسة التي قدم فيها التبرع. ولم يتم الكشف عن اسم المؤسسة الخيرية في البيان.

وجاء هذا التبرع في وقت باع فيه الملياردير الأمريكي أسهما بقيمة 16.4 مليار دولار بعد استطلاع آراء مستخدمي منصة تويتر حول تفريغ 10% من حصته في شركة صناعة السيارات الكهربائية أوائل نوفمبر.

وأعلن ايلون ماسك على تويتر أنه سيدفع أكثر من 11 مليار دولار من الضرائب عن 2021 على ممارسته لخيارات الأسهم التي من المقرر انتهاؤها هذا العام. كما تبادل الانتقادات اللاذعة مع سياسيين مثل بيرني ساندرز وإليزابيث وارين الذين طالبوا الأثرياء بدفع المزيد من الضرائب.

ويقول محللون إن هناك فائدة ضريبية ستعود على ايلون ماسك إذ لا تخضع الأسهم التي يتم التبرع بها إلى مؤسسات خيرية لضريبة الأرباح الرأسمالية على العكس مما إذا جرى بيعها. ولم يتسن الوصول على الفور إلى تسلا للحصول على تعليق.

ويضع هذا التبرع ايلون ماسك في تصنيف ثاني أكبر مانح أمريكي في 2021 بعد بيل جيتس وميلندا فرينش جيتس حسبما أظهرت بيانات وقائع العمل الخيري.