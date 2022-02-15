تأمين طبي لموظفي القطاع غير الربحي .. واستصدار رعاة بترخيص من "ساما"

ناقش مجلس الجمعيات الأهلية في الرياض أمس خلال الملتقى الأول لأمناء مجالس الجمعيات الأهلية عددا من القضايا التي تهم القطاع غير الربحي وعلى رأسها التأمين الطبي لموظفي القطاع وعددا من المواضيع ذات الأهمية وذلك في فندق مداريم كراون بالرياض.

وأكد الدكتور ثامر غشيان رئيس مجلس الجمعيات الأهلية في الرياض أهمية هذه اللقاءات وأثرها الايجابي لتمكين الجمعيات والمؤسسات من تأدية دورها وأهدافها.

من جانبه أوضح عبدالعزيز الزكري الأمين العام لمجلس الجمعيات الأهلية في الرياض أن الاجتماع خرج بعدة قرارات منها البدء بتنفيذ التأمين الطبي على جميع موظفي القطاع غير الربحي سواء الجمعيات الأهلية أو المؤسسات الأهلية واستصدار رعاة بترخيص من البنك المركزي.