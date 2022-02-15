خبير يثير جدلا بادعائه أن الذكاء الاصطناعي قد يكون "واعيا"

ادعى المؤسس المشارك لمختبر أبحاث الذكاء الاصطناعي ومقره سان فرانسيسكو في منشور على "تويتر" أن "أكبر الشبكات العصبية اليوم" يمكن أن تكون بالفعل "واعية قليلا"، بحسب "روسيا اليوم".ولم يوضح إيليا سوتسكيفر، من شركة OpenAI النظام أو الأنظمة التي كان يشير إليها.ومن المحتمل أنه كان يشير إلى OpenAI's GPT-3 - نظام معالجة لغة متقدم تم تطويره للترجمة والإجابة عن الأسئلة وملء الفراغات بالكلمات المفقودة. وسرعان ما أثارت تغريدة سوتسكيفر الخفية نقاشا بين الخبراء في هذا المجال.ورد توبي والش، أستاذ الذكاء الاصطناعي في جامعة نيو ساوث ويلز UNSW في سيدني، في تغريدة قال فيها، "في كل مرة يتم فيها بث مثل هذه التعليقات التخمينية، يستغرق الأمر شهورا من الجهد لإعادة المحادثة إلى أكثر الفرص والتهديدات الواقعية التي يشكلها الذكاء الاصطناعي".حتى إن توماس ديتريتش، الأستاذ الفخري لعلوم الكمبيوتر في جامعة ولاية أوريجون، اتهم سوتسكيفر بـ"التصيد"، حيث قال، "إذا كان الوعي هو القدرة على التفكير في أنفسها ونمذجة أنفسها، فلم أر أي قدرة من هذا القبيل في شبكات اليوم".واتفق فالنتينو زوكا، الخبير في تكنولوجيا التعلم العميق، مع ديتريتش، قائلا إن الادعاء بأن الذكاء الاصطناعي يكون واعيا هو كل "الضجيج".ولطالما كان لدى سوتسكيفر، الذي شارك في تأسيس OpenAI مع إيلون موسك والرئيس التنفيذي الحالي سام ألتمان في 2016، نقطة ضعف لما يسمى بالذكاء العام الاصطناعي.ووفقا لصحيفة "ديلي ميل"، ادعى الباحث ذات مرة أن هذا النوع من الذكاء الاصطناعي المتقدم يمكن أن يحل "جميع المشكلات في العالم"، أو يمهد الطريق لدكتاتورية عظمى.