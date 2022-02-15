المركزي الأوروبي: تحرك خفض الفائدة سيكون تدريجيا

قالت كريستين لاجارد رئيسة البنك المركزي الأوروبي اليوم ، إن البنك سيتحرك لخفض معدل التضخم في منطقة اليورو إلى المستوى المستهدف، لكن سيكون التحرك تدريجيا.

وقالت لاجارد التي كانت تتحدث أمام البرلمان الأوروبي في ستراسبورج، إن البنك سيرفع سعر الفائدة بمجرد انتهاء برنامج شراء السندات الذي ينفذه.

جاءت تصريحات لاجارد لتكرر تصريحات سابقة، حيث لم تستبعد احتمال زيادة الفائدة خلال العام الحالي.

يذكر أن ارتفاع أسعار المستهلك يضغط على البنك المركزي الأوروبي. ووصل معدل التضخم في منطقة اليورو خلال الشهر الماضي إلى 5.1 %، في حين أن البنك المركزي يستهدف خفض التضخم إلى 2 % على المدى المتوسط.

وحتى الآن تتوقع لاجارد أن يظل معدل التضخم مرتفعا، وفي حين يسيطر الغموض على توقعات التضخم، من المحتمل أن يظل مرتفعا لفترة أطول من التوقعات السابقة، بحسب لاجارد.

وأضافت أنه من المحتمل استمرار تعثر النمو الاقتصادي خلال الربع الأول من العام الحالي، في ظل تأثيرات انتشار المتحور الجديد لفيروس كورونا المستجد أوميكرون على الاقتصاد.