بعد أزمة الاختراقات .. تحديث عاجل لتطبيق "زووم" يحمي الخصوصية

تعرض عدد كبير من مستخدمي خدمة "زووم" إلى أزمة تقنية، بعد أن تم اكتشاف تغرة أمنية تتسبب في ترك الميكروفون مفتوحا حتى ينتهي المستخدم من مكالمة الفيديو، وقدم المستخدمون للخدمة شكاوى من خطورة اختراق خصوصيتهم.وكانت أجهزة "ماك" الحاسوبية أكثر الأجهزة تعرضا للخلل، ما دعا إلى إطلاق تحديث جديد يمكن للمستخدمين من تحديث أجهزتهم وإغلاق تلك الثغرة التي ظلت تؤرقهم منذ أيلول (سبتمبر) الماضي.وبدأت المشكلة بعد أن لاحظ المستخدمون وجود علامة ميكروفون برتقالية في قائمة Control Center، تعبر عن استخدام "زووم" للميكروفون الخاص بأجهزتهم ماك، وذلك دون استخدامهم للخدمة أو مشاركتهم في مكالمة فيديو، ما أثار موجة غضب واستغراب في الوقت نفسه.وعملت "أبل" على وضع ميزة أمنية تنبه المستخدم من أن الميكروفون مفتوح وذلك بظهور علامة برتقالية اللون، تشعر المستخدم بأن هناك تطبيقا يعمل بالميكروفون لا يزال مفتوحا.ومع ظهور موجات الغضب، أوضح المتحدث باسم "زووم" أنه على الرغم من أن تلك الثغرة لم تتسبب في انتهاك خصوصية أي مستخدم، حيث إنها لم تسمح بنقل أي تسجيلات صوتية من جهاز المستخدم إلى خوادم الشركة دون علمه، إلا أن الشركة حرصت كل الحرص على العمل على تطوير تحديث برمجي يساعد على سدها بشكل كامل، لتقديم تجربة آمنة للمستخدمين.يشار إلى أن المستخدمون لمكالمات الفيديو قد تعرضوا إلى موقف صعب مع ثغرة خطيرة في نيسان (أبريل) من العام الماضي، تسمح للمخترق بالسيطرة الكاملة على جهاز الضحية، من دون أن يحتاج المستخدم للضغط أو التفاعل مع جهازه بأي شكل يذكر، وهذا ما جعل البعض يخشى من انتهاك خصوصيتهم بشكل كبير.