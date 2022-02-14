الأسهم الأمريكية تنخفض وسط مخاوف بشأن أسعار الفائدة

بدأت مؤشرات الأسهم الأمريكية تداولاتها على انخفاض اليوم وسط مخاوف من ارتفاع أسعار الفائدة، بينما هدأت تعليقات من مسؤول روسي المخاوف بشأن غزو محتمل لأوكرانيا.

وتراجع المؤشر داو جونز الصناعي 43.56 نقطة أو 0.13 في المائة إلى 34694.50 نقطة، بحسب "رويترز".

وانخفض أيضا المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بواقع 6.03 نقطة أو 0.14 في المائة عند 4412.61 نقطة، في حين نزل المؤشر ناسداك 22.19 نقطة أو 0.16 في المائة إلى 13768.97 نقطة.