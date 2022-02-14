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أخبار اقتصادية- عالمية

التضخم في الهند يتجاوز 6% في يناير على أساس سنوي

التضخم في الهند يتجاوز 6% في يناير على أساس سنوي

الاقتصادية من الرياض

أظهرت بيانات نشرها مكتب الإحصاء الوطني في الهند اليوم الاثنين أن التضخم في أسعار المستهلكين ارتفع في يناير.
وأظهرت البيانات أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع بنسبة 6.01% على أساس سنوي في يناير، مقابل ارتفاع بنسبة 5.66% في ديسمبر.

وفي الشهر نفسه من العام الماضي، كان التضخم في أسعار المستهلكين عند 4.06% .

كما ارتفع تضخم أسعار المواد الغذائية إلى 5.48% مقابل 4.05% في الشهر السابق.
وعلى أساس شهري، تراجعت أسعار المستهلكين بنسبة 0.3% في يناير، فيما تراجعت أسعار المواد الغذائية بمعدل أكبر بلغ 1.32% ، بحسب "الألمانية".
وأظهرت البيانات أن أسعار الملابس والأحذية قفزت بنسبة 8.84% على أساس سنوي، وأن تكلفة السكن ارتفعت بنسبة 3.52%، فيما ارتفعت تكلفة الوقود والإضاءة بنسبة 9.32%.
ويتوقع البنك المركزي أن يصل معدل التضخم إلى 5.3% في السنة المالية 2022 و إلى 4.5% في السنة المالية .2023

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