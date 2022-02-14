ألمانيا ترفع غالبية التدابير الصحية في 20 مارس

تعتزم ألمانيا رفع معظم القيود المفروضة لمكافحة كوفيد-19 تدريجياً اعتباراً من 20 مارس، بحسب خطة حكومية تم الكشف عنها الاثنين.

وذكرت الوثيقة المكونة من ثماني صفحات والتي اطلعت عليها وكالة فرانس برس أنّه "بحلول الربيع، في 20 مارس 2022، سيتمّ رفع القيود المفروضة على الحياة الاجتماعية والثقافية والاقتصادية تدريجيا".

وبحلول هذا التاريخ، ستتمكن الدولة من رفع أو تحديد شرط فرض التطعيم لدخول أبرز أماكن الحياة الاجتماعية أو الثقافية.

كما ستلغى القواعد التي تشجع الشركات على السماح لموظفيها بالعمل عن بُعد قدر الإمكان.

وفي المقابل، سيبقى وضع الكمامة الزامياً، خاصة في وسائل النقل أو الأماكن المغلقة.

واعتبارًا من 4 مارس، سترفع القيود المفروضة على دخول المطاعم والفنادق أمام الأشخاص الذين تم تطعيمهم أو شفاؤهم أو حيازتهم على اختبار نتيجته سلبية.

كما سيتم إلغاء شرط السعة في الصالات الرياضية ولكن لا يمكن حضور الأحداث الكبرى إلا عند ابراز شهادة التطعيم.