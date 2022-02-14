"صندوق الاستثمارات" سادس أكبر الصناديق السيادية عالميا لأول مرة بأصول 580 مليار دولار

تقدم صندوق الاستثمارات العامة (الصندوق السيادي السعودي) ليصبح في المركز السادس عالميا بين أكبر صناديق الثروة السيادية لأول مرة، وفق بيانات معهد صناديق الثروة السيادية.

جاء ذلك بعد ارتفاع أصوله إلى 580 مليار دولار (2.175 تريليون ريال) نتيجة تحويل 4 في المائة من أسهم شركة ارامكو السعودية لأصول الصندوق.

وتصدر الترتيب الصندوق النرويجي بأصول قيمتها 1.4 تريليون دولار، ثم مؤسسة الاستثمار الصينية 1.22 تريليون دولار، ثالثا الهيئة العامة للاستثمار الكويتية 737.9 مليار دولار، وجهاز أبوظبي للاستثمار رابعا بـ697.7 مليار دولار، بينما صندوق مؤسسة النقد لهونج كونج خامسا بقيمة أصول 585.7 مليار دولار.