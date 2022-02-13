عبدالعزيز بن سلمان: الشباب الطاقة الحقيقية للمملكة .. تمكينهم يحقق الإنجازات

قال الأمير عبدالعزيز بن سلمان وزير الطاقة، إن الشباب هم الطاقة الحقيقية لهذا البلد، مؤكدا أن تمكينهم يحقق الإنجازات.

وأضاف الأمير عبدالعزيز بن سلمان خلال تدشينه معرض "‫صنع في السعودية‬" المقام ضمن فعاليات موسم الرياض أمس: "لن ننسى أن لهذا الجيل الشاب، شابا طموحا قائدا قادرا منجزا فاعلا هو صاحب "الرؤية"، الأمير محمد بن سلمان".‬

وأكد وزير الطاقة أن ولي العهد يراهن على شباب وشابات الوطن، قائلا: "الأمير محمد بن سلمان لا يراهن على من هم في جيلنا بل يراهن على هذا الجيل الشاب والأجيال القادمة، ولا شك أنه بوجود ولي العهد وطموحه الكبير، ومن يعمل معه في هذه القطاعات سيكون منتجنا الأساس هو ما صنع في السعودية".

من جانبه، أكد بندر الخريف وزير الصناعة والثروة المعدنية، أن عدد الشركات المنضمة في برنامج صنع في السعودية بلغ 1300 شركة، ونحو ألفي شركة تنتظر الإدراج.

وأشار إلى وجود ستة آلاف منتج مسجل في البرنامج، إضافة إلى 29 شراكة مع جهات حكومية وشركات وطنية.

وأكد أن "صنع في السعودية" حلم استطاعت "رؤية 2030" تحويله إلى حقيقة، حيث يحظى بدعم واهتمام من القيادة وبمتابعة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وقال الوزير الخريف، إن البرنامج يهدف إلى إبراز قوتنا الصناعية وإمكاناتنا للوصول إلى العالم، حيث إنه يزيد الاستهلاك المحلي من المنتجات والخدمات وتعزيز الانتماء إلى المنتج المحلي.

وأشار وزير الصناعة إلى أنه يعزز من جاذبية القطاع الصناعي للاستثمار، ويساعد على توفير فرص استثمارية ووظيفية إضافة إلى مساعدة الشركات على التصدير ويرفع نسبة الصادرات غير النفطية.

ويهدف معرض "صنع في السعودية"، إلى جمع فخر الصناعة الوطنية تحت سقف واحد، لتوطين التصنيع وزيادة الصادرات إلى العالم، إضافة إلى رواد الأعمال لمناقشة الموضوعات المتعلقة بالصناعات الوطنية، والابتكارات والتقنيات. كما يعزز تبادل الخبرات والرؤى المستقبلية الضامنة لإيجاد سبل جديدة للتقدم والارتقاء، وبناء الشراكات الاستراتيجية.

وتتضمن أعمال المؤتمر وورش العمل المصاحبة عددا من حلقات النقاش والعروض المتنوعة، إضافة إلى عدد من الخطوات الجادة المتخذة لجعل المملكة دولة اقتصادية وصناعية رائدة عالميا بحلول 2030.

ويشهد المعرض عددا من الفعاليات المصاحبة، كالأمسيات الفنية، والمتاحف، والمعارض الفنية، والحرف، والمشاركات المتنوعة للمهتمين بالمجالات الصناعية، والشغوفين بخياراتها وتطوراتها المستقبلية.

كما يحوي عددا من العروض الحية والفريدة، بمشاركة أكثر من 150 شركة، إضافة إلى تنظيم أكثر من 15 ورشة عمل، وسط استضافة 30 متحاورا للحديث عن خلاصة تجاربهم، وأبرز خطط نجاح التصنيع التي نفذوها، لتكون شواهد حاضرة على رحلة التغيير التي تقودها المملكة في مجال الصناعة وتنمية الصادرات السعودية.