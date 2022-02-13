صناعة توريد الأغذية في الصين تحافظ على زخم النمو .. 736 مليار دولار عائداتها في 2021

انتعشت صناعة توريد الأغذية في الصين إلى مستويات ما قبل الوباء في 2021، حيث ارتفع إجمالي عائداتها 18.6 في المائة عما كانت عليه قبل عام لتصل إلى 4.69 تريليون يوان "نحو 736 مليار دولار".

وحافظت الصناعة على زخم النمو على الرغم من الضغوط جراء كوفيد - 19، مع ارتفاع عدد الشركات المسجلة 25.5 في المائة على أساس سنوي، وفقا لتقرير صناعي.

وذكر التقرير، الذي أصدرته عملاق الإنترنت الصيني "ميتوان"، أنه تمت إضافة إجمالي 2.36 مليون شركة إلى هذه الصناعة، ووفقا لوكالة الأنباء الصينية "شينخوا".

وأشار التقرير إلى أن البلاد شهدت مزيدا من سلاسل المطاعم في الأعوام الأخيرة مع قفزة في نسبة السلاسل من 12.8 في المائة في 2018 إلى 15 في المائة في 2020.

وشهد استهلاك الذهب في الصين ارتفاعا 13 في المائة، على أساس سنوي خلال عطلة عيد الربيع، التي امتدت لأسبوع، وفقا لبيانات صادرة عن الجمعية الصينية للذهب.

وكانت المصوغات والسبائك الذهبية بين المنتجات الأكثر مبيعا خلال العطلة، التي تمثل ذروة موسم تقليدي لاستهلاك الذهب.

وقال وانج خه، موظف في شركة تسايباي للمجوهرات، وهي شركة رائدة في بيع الذهب بالتجزئة "شهدت مبيعات الذهب نموا مزدوج الرقم خلال العطلة".

كما كانت سبائك الذهب والفضة لأولمبياد بكين الشتوي، وكذلك الشارات الذهبية والفضية التذكارية، هي الأكثر رواجا بين المستهلكين.

وأوضحت الجمعية أن استهلاك البلاد من الذهب بلغ 1120.9 طن في العام الماضي، بزيادة 36.53 في المائة، مقارنة بالعام الأسبق، أو بزيادة بواقع 11.78 في المائة، مقارنة بنظيره لعام 2019.

إلى ذلك، ذكر لي كه تشيانج رئيس وزراء الصين، أن بكين ستزيد دعمها للزراعة في الربيع، في مسعى لضمان التنمية الاقتصادية "المستقرة والصحية" للبلاد.

ونقلت وكالة "بلومبيرج" للأنباء عن رئيس وزراء الصين قوله في تصريحات مكتوبة، لاجتماع زراعي وطني، عقد أمس، "ستضمن الصين إمدادات كافية من الأسمدة والسلع الأخرى المستخدمة في الزراعة وتثبيت أسعارها".

وأضاف رئيس وزراء الصين أن بلاده تسعى لإنتاج كميات من الحبوب تكفي لعام كامل، وتزن أكثر من 650 طنا، لضمان سلامة الغذاء.

وفي الاجتماع، الذي عقد في إقليم "شاندونج"، ذكر رئيس الوزراء، أن بلاده يجب أن تحقق الأهداف الزراعية والتوسع في إنتاج مصانع فول الصويا والزيت.

وحث رئيس الوزراء على المضي قدما في استخدام الميكنة في الزراعة وتسريع وتيرة البحث والتطوير في الماكينات المرتبطة بالزراعة.

وفي سياق الشأن الصيني، تستهدف بلدية تيانجين الصينية نموا اقتصاديا 5 في المائة في 2022، وفقا للدورة السنوية الحالية لمجلس نواب الشعب للبلدية.

وقال لياو قوه شيون، عمدة تيانجين، في تقرير عمل حكومة صدر البارحة الأولى، إن تيانجين تهدف إلى زيادة الاستثمار في أصولها الثابتة بـ5.5 في المائة وزيادة إجمالي مبيعات التجزئة 7 في المائة في 2022.

ووفقا للتقرير، فإن "تيانجين" تهدف أيضا إلى توفير ما يزيد على 350 ألف فرصة عمل جديدة، مع بقاء معدل البطالة في المناطق الحضرية في حدود 5.5 في المائة 2022.

وفي 2021، سجلت تيانجين زيادة 6.6 في المائة في ناتجها المحلي الإجمالي، ونما نصيب الفرد من الدخل الموجه للإنفاق لسكان تيانجين 8.2 في المائة، وتم توفير ما إجماليه 376 ألف فرصة عمل جديدة في البلدية العام الماضي.

وأظهرت نتائج بيانات أصدرتها الجمعية الصينية لمصنعي السيارات، أن العلامات التجارية للسيارات الصينية احتلت جزءا أكبر من حصة السوق المحلية للمركبات الرياضية رباعية الدفع "SUV" في العام الماضي.

وأشارت نتائج البيانات الصادرة إلى أن مبيعات مركبات الدفع الرباعي ذات العلامات التجارية الصينية ارتفعت في العام الماضي 12.6 في المائة، على أساس سنوي إلى 5.28 مليون وحدة، ما يمثل 52.3 في المائة، من إجمالي مبيعات مركبات الدفع الرباعي في البلاد.

وارتفعت حصة السوق بواقع 2.7 نقطة مئوية مقارنة بالعام الأسبق 2020.

وكانت سيارة الدفع الرباعي الشهيرة من طراز "هافال إتش 6" التي تنتجها شركة "جريت وول موتورز"، أكبر شركة صينية لتصنيع سيارات الدفع الرباعي والشاحنات الصغيرة، الطراز الأكثر مبيعا العام الماضي. وسجلت مبيعات هذا الطراز 352800 سيارة في العام الماضي، بانخفاض 3.2 في المائة، مقارنة بالعام الأسبق.

إلى ذلك، ارتفعت صادرات تايوان إلى البر الرئيس الصيني وهونج كونج الإدارية الخاصة إلى 15.7 مليار دولار في يناير، بزيادة 5.7 في المائة على أساس سنوي، وفقا للبيانات الصادرة عن السلطات المالية في الجزيرة الجمعة.

وظل البر الرئيس ومنطقة هونج كونج أكبر وجهة تصدير لتايوان، بما يمثل 39.3 في المائة من إجمالي صادرات الجزيرة في كانون الثاني (يناير)، وبلغ الفائض التجاري لتايوان إلى البر الرئيس 7.63 مليار دولار في ذلك الشهر.

وذكرت السلطات المالية بالجزيرة أن النمو الاقتصادي العالمي سيواصل دعم صادرات تايوان في الربع الأول من هذا العام على الرغم من أوجه عدم اليقين الناجم عن انتشار متغيرات كوفيد - 19 ومعوقات سلسلة التوريد.

وتسود مخاوف من حدوث أزمة جديدة في توريد الأغذية الطازجة في هونج كونج، في ظل زيادة تفشي فيروس كورونا بين سائقي الشاحنات المسؤولين عن نقل إمدادات الغذاء إلى الجزيرة.

وأوردت وكالة "بلومبيرج" للأنباء بيانا لسلطات الحدود في مدينة شينزين في بر الصين الرئيس، جاء فيه أن تسعة سائقين يعملون عبر الحدود ثبتت إصابتهم بفيروس كورونا منذ الرابع من شباط (فبراير) الجاري، من بينهم اثنان ثبتت إصابتهما الخميس.

وأضاف البيان أن "جميع الأماكن، التي تردد عليها السائقون تم تعقيمها كما تم إبلاغ السلطات في هونج كونج بشأن هذه الحالات".

وتعافت هونج كونج لتوها من أزمة مؤقتة في توريد الخضراوات من بر الصين الرئيس هذا الأسبوع، بعد أن أوقفت الصين حركة الشحن عبر الحدود بسبب ظهور عدة حالات إصابة بفيروس كورونا.