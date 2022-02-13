الأزمة الأوكرانية تطغى على الأسواق.. هبوط جماعي للبورصات الخليجية

أغلقت أغلب أسواق الأسهم الخليجية على تراجع اليوم الأحد مقتفية التراجع الذي شهدته بورصة وول ستريت يوم الجمعة على خلفية الأزمة بين روسيا والغرب بشأن أوكرانيا.

وقالت واشنطن يوم الجمعة إن روسيا حشدت ما يكفي من القوات قرب أوكرانيا لتشن عملية غزو كبرى وحثت المواطنين الأمريكيين على المغادرة خلال 48 ساعة بعد أن شددت روسيا ردها على المساعي الدبلوماسية الغربية. وتنفي موسكو اعتزامها غزو أوكرانيا.

وقادت السوق السعودية الخسائر وأغلقت على تراجع بنسبة اثنين بالمئة وهو أكبر هبوط يومي منذ أواخر نوفمبر وشهدت السوق تراجعات في الأسهم في أغلب القطاعات.

وتراجعت أسهم أرامكو عملاق النفط عن مكاسب حققتها في بداية الجلسة لتغلق على تراجع نسبته 0.7 بالمئة.

ونقلت أربعة بالمئة من أسهم أرامكو قيمتها 80 مليار دولار، لصندوق الاستثمارات العامة. وجاءت التراجعات التي شهدتها الأسواق الخليجية رغم أن أسعار النفط الخام التي تعد محفزا لأسهم المال في المنطقة أغلقت على أعلى مستوى في سبع سنوات يوم الجمعة إذ صعدت ثلاثة بالمئة مدفوعة بمخاوف من غزو روسي محتمل لأوكرانيا مما أضاف للمخاوف المتعلقة بإمدادات الخام العالمية.

وتراجع المؤشر القطري 1.3 بالمئة وشهدت أغلب الأسهم هبوطا بما شمل صناعات قطر منتجة البتروكيماويات إذ نزل سهمها 1.9 بالمئة.

وخارج منطقة الخليج، أغلق المؤشر الرئيسي المصري على تراجع نسبته 1.2 بالمئة وهبط سهم البنك التجاري الدولي 0.7 بالمئة