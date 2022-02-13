إنقاذ 18 شخصا بعد اصطدام سفينتي شحن قبالة السواحل الهولندية

اصطدمت سفينتا شحن قبالة مدينة إيماودين الهولندية، اليوم الاثنين، مما دفع إلى القيام بجهود إنقاذ لنقل جميع أفراد طاقم احداهما إلى اليابسة، بحسب ما قالته قوات خفر السواحل الهولندية.

وبعد أن امتلأت إحدى السفينتين، وهي "جوليتا دي"، بالمياه بالفعل؛ كان من الضروري إنقاذ 18 فردا من أفراد طاقمها باستخدام المروحيات وقوارب الإنقاذ، بحسب "الألمانية".

أما السفينة الأخرى "بيتشورا ستار"، فقد كان وضعها مستقرا.ولم يتضح بعد سبب وقوع الاصطدام.

وتقع مدينة إيماودين الساحلية على بعد نحو 30 كيلومترا غرب أمستردام.

وصارت عملية ال انقاذ أكثر صعوبة بسبب المياه الهائجة التي نتجت عن هبوب عاصفة، مما أدى إلى الاستعانة بالمروحيات.