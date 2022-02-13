"المواصفات" تطلق شهادات مطابقة لتصدير المنتجات السعودية للأسواق العالمية

أعلنت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة إطلاقها خدمة منح شهادة مطابقة لتصدير المنتجات الوطنية للأسواق العالمية بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة. وتهدف هذه الخدمة إلى دعم المنتج الوطني وتسهيل وصوله إلى الأسواق العالمية وتمكين المصنعين للحصول على شهادة المطابقة لإنتاجهم المراد تصديره التقدم من خلال نظام منح الشهادات للحصول على الشهادة.

ويسهم الحصول على شهادة المطابقة بإزالة عدد من العوائق والتحديات التي تواجهه في النفاذ للأسواق العالمية وزيادة تعزيز موثوقيته وسرعة وصوله ودعم فرص نجاحه. يذكر أن المواصفات السعودية بخدماتها ومبادرتها في إصدار المواصفات واللوائح الفنية وشهادات المطابقة تسعى لدعم الاقتصاد الوطني وتهيئة المنتج المحلي للأسواق العالمية. ودعت الراغبين من المصنعين والشركات المحلية بالحصول على الشهادة الدخول على موقعها الإلكتروني.