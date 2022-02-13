"التصدير والاستيراد" يوقع مذكرة لتعزيز القدرة التنافسية للمصدرين السعوديين في الأسواق العالمية

وقع بنك التصدير والاستيراد السعودي مذكرة تفاهم مع شركة ناتيكسيس للخدمات المصرفية (Natixis CIB) لتعزيز القدرة التنافسية للمصدرين السعوديين في الأسواق العالمية وتسهيل أعمالهم التجارية وتوسيع نطاقها على المستوى الدولي تماشياً مع مستهدفات رؤية 2030 لبناء اقتصاد أكثر تنوعا واستدامة.

وتستهدف المذكرة مجالات التعاون الرئيسية بين بنك التصدير والاستيراد السعودي وشركة ناتيكسيس سي آي بي دعم الشركات السعودية ورفع الوعي لديها عبر سلسلة من الندوات وورش العمل التي تركز على أهمية إدارة المخاطر التجارية والسياسية في التجارة الدولية والتعاون بتطوير حلول تمويل الصادرات والحوار المنتظم وتبادل معلومات السوق بين الطرفين.

وتأتي هذه الشراكة ضمن خطط البنك الطموحة لبناء المزيد من الشراكات الإستراتيجية مع اللاعبين الدوليين بما يتوافق مع أهداف رؤية 2030 لاسيما لتعزيز حضور المنتجات السعودية غير النفطية في الأسواق الخارجية وإيجاد وتوسيع المزيد من الفرص الاستثمارية. ووقع مذكرة التفاهم كل من الدكتور نايف الشمري الرئيس التنفيذي للأعمال في بنك التصدير والاستيراد السعودي وباربرا ريكاردي الرئيس التنفيذي لمنطقة الشرق الأوسط في ناتيكسيس سي آي بي بحضور كبار المسؤولين من كلا الطرفين.

وأكد الدكتور نايف الشمري أنه في ظل الاهتمام المتزايد بتنمية المحتوى المحلي وتمكين القطاع الخاص في المملكة بما يتوافق مع أهداف رؤية 2030 في تنويع وتوسيع القاعدة الاقتصادية يواصل البنك جهوده في بناء التحالفات وتوقيع مذكرات التفاهم واتفاقيات التعاون الإستراتيجية مع المؤسسات المالية الرائدة في مختلف أنحاء العالم لتعزيز إسهام قطاع الصادرات والمنتجات غير النفطية في دعم الاقتصاد الوطني.