على "جوجل" .. الوسيط العقاري الوظيفة الأكثر بحثا في 2021

نشرت شركة خدمات الإنترنت والتكنولوجيا الأمريكية تقريرا عن أكثر الوظائف التي يتم البحث عنها على محرك البحث جوجل في أمريكا خلال 2021.

وأشار التقرير إلى أن وظيفة الوسيط العقاري تصدرت قائمة الوظائف التي تم البحث عنها باستخدام عبارة "كيف تصبح ..؟" خلال 2021 وفي المركز الثاني وظيفة المضيف الجوي ثم كاتب العدل والمعالج والطيار ورجل الإطفاء والمدرب الشخصي والطبيب النفسي وإخصائي علاج طبيعي وأخيرا الكهربائي.

وعن الدول التي جاءت في المقدمة في البحث عن "كيف تترك وظيفتك" جاءت الفلبين في المركز الأول ثم جنوب أفريقيا وأمريكا وبريطانيا. كما شهد 2021 زيادة في البحث عن الدورات التدريبية والحصول على شهادات مختلفة.

وقالت جوجل إن الحصول على شهادة محلل بيانات جاءت في مقدمة الشهادات التي يتم البحث عنها تلتها شهادة الجمعية الطبية الوطنية وشهادة تنمية الأطفال وبرنامج التدريب على وظيفة فني رموش العين وبرنامج التدريب على وظيفة الكهربائي وبرنامج التدريب على وظيفة الوسيط العقاري.