42 شركة سعودية تُشارك في معرض الخليج للأغذية "جلفود 2022"

يشارك برنامج "صنع في السعودية" إحدى مبادرات هيئة تنمية الصادرات السعودية وبتواجد 42 شركة ومؤسسة سعودية في فعاليات معرض الخليج للأغذية "جلفود 2022" الذي يقام في مركز دبي التجاري العالمي من 13 إلى 17 فبراير حيث يعد أحد أكبر المعارض الدولية المخصصة في صناعة الغذاء واستكشاف آفاق النمو في هذا المجال.

وتأتي مشاركة "صنع في السعودية" في هذا الحدث العالمي الهام بهدف تحفيز الصناعات الوطنية وتشجيع المستهلكين على شراء السلع المحلية وتنمية وتعزيز صادرات المملكة إلى الأسواق العالمية وذلك من خلال توفير فرص واعدة للشركات وتوسيع نطاق أعمالها والترويج لمنتجاتها محليا وإقليميا وعالميا.

من جهته أكد المهندس عبدالرحمن العثمان نائب الأمين العام لقطاع الاستراتيجية والتخطيط في هيئة تنمية الصادرات السعودية أن المنتجات الغذائية في المملكة من أكثر القطاعات الصناعية حيث شهدت صادرات المملكة ارتفاعا ملحوظا فيها إذ بلغت نسبة حجم الصادرات من القطاع 10% أي 10.9 مليار ريال من الربع الأول حتى الربع الثالث من 2021. منوها بخدمة "المشاركة في المعارض الدولية" إحدى أهم الخدمات التي تقدمها الهيئة والتي تساهم في تعزيز الصادرات من خلال الترويج للمنشأة ومنتجاتها أمام آلاف الزوار من مختلف دول العالم.

تجدر الإشارة إلى أن "جلفود 2022" يعتبر أضخم حدث سنوي في المنطقة في مجال الأغذية ويشارك فيه 2500 شركة إقليمية ودولية ويوفر منصة تجارية مثالية لتعزيز التواصل بين الشركات السعودية والمجتمع الإقليمي والعالمي وتمتين الثقة بالمنتج المحلي كما يعد فرصة مهمة لفتح آفاق أوسع للمنتجات المصنّعة في المملكة وتمكين الصادرات السعودية وأسواقها.