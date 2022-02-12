دراسة أمريكية تؤكد أن فعالية الجرعة المعززة تنخفض مع الوقت

تتراجع فعالية الجرعة المعززة من لقاحات فايزر وموديرنا مع الوقت، ولكنها تبقى عالية في الحد من خطر دخول المستشفى بعد أربعة أشهر على تلقي الجرعة، بحسب دراسة نشرتها السلطات الصحية الأميركية الجمعة.

تلك الفعالية كانت معروفة بعد تلقي جرعتين من اللقاح، ولكنها لم تُدرس على نحو كاف بعد الجرعة الثالثة.

شملت الدراسة 93 ألف مريض في المستشفى وأكثر من 240 ألف زيارة إلى مراكز الطوارئ مرتبطة بكوفيد-19، في 10 ولايات أميركية.

وأجريت بين نهاية اغسطس 2021 و يناير 2022، وشملت الموجتين المرتبطتين بالمتحورين دلتا وأوميكرون في الوقت عينه.

في المرحلتين، كان نسبة الفعالية بعد الجرعة الثالثة أكثر ارتفاعاً دائماً مقارنة بما بعد الجرعة الثانية، بحسب ما أفادت مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها (سي دي سي) التي نشرت الدراسة.

بعدما أصبحت أوميكرون المتحورة المهيمنة، بلغت فعالية الجرعة في الحد من دخول المستشفى 91 في المائة لمن تلقوا الجرعة الثالثة خلال الشهرين اللذين سبقا الإصابة، ولكنها تدنت إلى 78 في المائة لمن تلقوها قبل اربعة أشهر وأكثر على الإصابة.

وهي نسبة "تبقى عالية"، بحسب "سي دي سي"، بحسب "الفرنسية".

كذلك بعد انتشار المتحورة اوميكرون بلغت فعالية الجرعة المعززة في الحد من التوجه إلى الطوارئ 87 في المائة في الشهرين التاليين، و66 في المائة بعد أربعة أشهر، و31 في المائة فقط بعد أكثر من خمسة أشهر.

وتؤكد مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها أن المعدلات الأخيرة "غير دقيقة" بسبب العدد المحدود للأشخاص الذين شاركوا في الدراسة وتلقوا جرعتهم الثالثة قبل أكثر من خمسة أشهر على الإصابة.

وتقول "سي دي سي" إن هذه النتائج "تزيد من أهمية الأخذ بالاعتبار جرعات إضافية بهدف المحافظة على الحماية ضد كوفيد أو تعزيزها".

وأكد مستشار البيت الأبيض بشأن الأزمة الصحية الدكتور انتوني فاوتشي خلال مؤتمر صحافي الأربعاء أنه من الممكن أن يحتاج الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة من غيرهم مثل المسنين أو ذوي المناعة المتدنية إلى جرعة رابعة في المستقبل.

