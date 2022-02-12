ألمانيا تتوقع زيادة إصابات كوفيد .. وفرنسا وإيطاليا تتخليان عن إلزامية الكمامات

أعلن المستشار الألماني أولاف شولتس أن بلاده تتوقع ذروة في عدد الإصابات بكوفيد - 19، بعدما بلغ العدد حاليا مستويات قياسية، في وقت يتعرض فيه شولتس لضغوط متزايدة لتخفيف بعض القيود.وتتعلق هذه القيود خصوصا بالمطاعم، والمقاهي، والمتاجر غير الأساسية التي يمنع غير الملقحين من دخولها.وأودت جائحة كوفيد - 19 رسميا بأكثر من 5.78 مليون شخص في أنحاء العالم منذ نهاية كانون الأول (ديسمبر) 2019، في حين تجاوز عدد الإصابات المؤكدة 404 ملايين، وفق تعداد لوكالة "فرانس برس" أمس.وسجلت الولايات المتحدة أعلى عدد وفيات (915617)، تلتها البرازيل (636017) والهند (507177).وتقدر منظمة الصحة العالمية أن العدد الإجمالي للوفيات قد يكون أعلى بمرتين إلى ثلاث، آخذة في الحسبان العدد الزائد للوفيات بسبب كوفيد - 19 بصورة مباشرة وغير مباشرة.وتعتزم فرنسا تخفيف الالتزام بوضع الكمامات في وقت لاحق من الشهر الجاري فيما انخفضت أعداد إصابات كورونا.وأعلنت وزارة الصحة أمس أنه ابتداء من 28 شباط (فبراير) لن يكون وضع الكمامات إلزاميا في الأماكن المغلقة التي يتم فيها مطالبة الأشخاص بتقديم دليل على التعافي أو تلقي التطعيم ضد كوفيد - 19.ويشمل التعديل أماكن الفعاليات الرياضية والثقافية إلى جانب دور السينما والمطاعم والمقاهي.وسيظل وضع الكمامات إلزاميا في المواصلات العامة والأماكن المغلقة التي لا تلزم زوارها بتقديم دليل على التعافي أو تلقي التطعيم، وتشمل هذه الأماكن في فرنسا قطاع التجزئة بأكمله.وسيتم تخفيف القيود الصحية المرتبطة بكوفيد في المدارس الفرنسية بعد العودة من العطلة المدرسية مع السماح بالاستغناء عن الكمامة خلال فترات الاستراحة، بحسب ما أعلنت وزارة التربية أمس.وسيقتصر عدد الفحوص المطلوبة من التلاميذ في حال المخالطة على واحد بدل ثلاثة ابتداء من 28 شباط (فبراير). وسيتم إلغاء الإفادات التي يقدمها الأهالي بعد أول فحص ابتداء من 21 شباط (فبراير).وذكرت السلطات الصحية أمس أن موجة الإصابات بسبب سلالة أوميكرون شديدة العدوى تتراجع في فرنسا. وانخفض عدد الإصابات الجديدة 29 في المائة.وانطلق آلاف المحتجين على القيود الصحية في مسيرات من كل أنحاء فرنسا أمس، بهدف الوصول إلى ضواحي باريس، رغم منع الشرطة وتشدد السلطات.هذه الحركة مستلهمة من التحرك في كندا، ويندد المنظمون بشهادة التطعيم ويعلنون انتماءهم إلى حركة "السترات الصفر" التي نظمت احتجاجات في 2018 - 2019 إثر رفع أسعار الوقود.وخطت إيطاليا أمس خطوة نحو العودة تدريجيا إلى الحالة الطبيعية في مواجهة كوفيد، مع وقف إلزامية وضع الكمامة في الخارج.ولم يعد وضع الكمامة ضروريا في الهواء الطلق على كل الأراضي الإيطالية منذ أمس، ولكن وزارة الصحة أوضحت أنه يجب دائما حمل كمامة لوضعها في حال التجمع حتى في الخارج. ويبقى وضع الكمامة إلزاميا في الأماكن المغلقة.وأعلنت النرويج أمس، إلغاء الامتحانات التحريرية والشفهية النهائية في المدارس الثانوية للعام الثالث على التوالي بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.