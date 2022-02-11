إغلاق طريق "شريان الشمال" .. يربط التجارة بين مصر والسودان

علق مئات سائقي الشاحنات على الطريق الرئيسي للصادرات من السودان إلى مصر بسبب إغلاق محتجين للطريق مما عطل تصدير الجمال وماشية أخرى.

وأغلق المتظاهرين الطريق، الذي يعرف باسم "شريان الشمال" بدعوى مظالم عديدة تتعلق بالتجارة.

وبدأ الإغلاق باستخدام الحجارة وعوائق أخرى لسد الطريق الشهر الماضي بعد أن رفع السودان أسعار الكهرباء على المزارعين.

وبحسب "رويترز" قال اثنان من المتظاهرين في أواخر يناير تقطعت السبل بنحو 1500 سائق شاحنة أثناء محاولاتهم العودة لمصر وفقا لما ذكره اتحاد عمالي مصري أورد أحدث عدد متاح في حين لا يبدو أن الاحتجاجات تهدأ.

ووسعت لجان المقاومة نطاق الاحتجاجات على امتداد الطريق مع جماعات أخرى مطالبين بدعم أكبر للمزارعين والتجار السودانيين.

ويُظهر إغلاق طريق الصادرات مدى تأثر الاقتصاد السوداني بالاضطرابات السياسية. ويأتي ذلك بعد احتجاجات على مدى أسابيع أوقفت في أواخر العام الماضي الشحن لميناء بورتسودان. ويقول التجار إنهم يخسرون لأن سائقي الشاحنات المصريين يهيمنون على حركة النقل داخل السودان في حين أن القيود الداخلية تعرقل صادرات الماشية خاصة الجمال التي يمكن أن تصبح تجارة رائجة في المنطقة.

ويقول سائقو الشاحنات المصريون إنهم عالقون منذ نحو 3 أسابيع. ووعد مجلس السيادة السوداني، بمعالجة المشكلة.