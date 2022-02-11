ولي العهد يبحث تعزيز التعاون مع رئيس الوزراء البريطاني والرئيس الإندونيسي

تلقى الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالاً هاتفياً، من دولة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون.

وجرى خلال الاتصال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات وفرص تطويرها، بالإضافة إلى بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

كما أجرى الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالا هاتفيا، بالرئيس جوكو ويدودو رئيس إندونيسيا.

وجرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين كما تم بحث سبل تعزيز التعاون بين المملكة وإندونيسيا في مختلف المجالات.