الاقتصاد البريطاني ينكمش 0.2% في ديسمبر بفعل "أوميكرون"

انكمش الاقتصاد البريطاني 0.2 في المائة في ديسمبر الذي دفع فيه الانتشار الكبير للسلالة أوميكرون المتحورة من كوفيد-19 الكثير من البريطانيين إلى العمل من المنزل وتجنب أنشطتهم الاجتماعية المعتادة في وقت احتفالات عيد الميلاد، وهو ما أثر بالسلب على الكثير من الأنشطة في قطاع الخدمات.

وقال مكتب الإحصاءات الوطنية إن الناتج المحلي الإجمالي ارتفع 0.6 في المائة في ديسمبر مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.

وكان اقتصاديون استطلعت "رويترز" آراءهم قد توقعوا تراجعا بنسبة 0.6 في المائة للناتج المحلي الإجمالي على أساس شهري وزيادته 6.3 في المائة عن الفترة نفسها من العام السابق.