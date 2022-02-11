تقلص مخزونات النفط انعكاس لقوة الطلب .. محرك الأسعار نحو مكاسب قياسية

صعدت أسعار النفط الخام لليوم الثاني على التوالي بسبب تسجيل انخفاض كبير في مستوى المخزونات النفطية الأمريكية يفوق التوقعات المسبقة، وهو ما دفع المخزونات إلى أدنى مستوى لها منذ 2018.وتلقت الأسعار دعما من توقعات "أوبك" الإيجابية بشأن ارتفاع حاد للطلب على الخام خلال العام الجاري، وترقب التطورات في أزمة الصراع في أوكرانيا، بينما يكبح المكاسب صعود الدولار وتوقعات حدوث تقدم في المفاوضات النووية في فيينا.ويقول لـ"الاقتصادية" محللون نفطيون إن حدوث انخفاض كبير في مخزونات النفط الخام الأمريكية يدعم الأسعار بنحو 1.4 في المائة، بعد أن أظهر تقرير حكومي أن مخزونات الخام الأمريكية تراجعت إلى أدنى مستوى لها منذ 2018 وسط طلب قياسي.وذكر المختصون أن ارتفاع الطلب هو المحرك الرئيس نحو مكاسب سعرية قياسية، لكن زيادة الإمدادات النفطية قد يكون قاب قوسين أو أدنى، ما يساعد على تضييق الفجوة بين العرض والطلب وتهدئة مخاوف المستهلكين، وبالتالي تحسن معنويات السوق.وفي هذا الإطار، يقول مفيد ماندرا، نائب رئيس شركة "إل إم إف" النمساوية للطاقة، إنه يقف وراء الارتفاعات السعرية حالة من عدم قدرة المعروض النفطي العالمي بشكل متزايد على مواكبة الطلب المتعافي بقوة بعد تجاوز اقتصادات العالم تداعيات متغير أوميكرون من فيروس كورونا، مشيرا إلى استمرار كفاح تحالف "أوبك +" للوفاء بزيادات الإنتاج، التي تعهد بها، حيث يعاني صعوبات الإنتاج والانقطاعات، خاصة في ليبيا.وأشار إلى أن أسعار النفط الخام ورغم التقلبات المحدودة من حين إلى آخر لا تزال تتداول بالقرب من أعلى مستوياتها في سبعة أعوام.من جانبه، يقول أندرو موريس، مدير شركة "بويري" الدولية للاستشارات إن الجهود السلمية التفاوضية بشأن أزمة أوكرانيا قد تنجح، وبالتالي تخف حدة التوترات السياسية وتداعياتها الواسعة على استقرار سوق النفط، وهو ما ألمحت فرنسا إليه أخيرا، مؤكدا أن الارتفاعات القياسية للأسعار عند أعلى مستوى في سبعة أعوام قد تؤدي إلى انتعاش في إنتاج النفط الصخري الأمريكي هذا العام.ونوه إلى أن تقلص المخزونات الأمريكية يعكس قوة الطلب، ويدعم وتيرة المكاسب الحالية، لافتا إلى استنزاف المخزونات بشكل مطرد منذ صيف 2020 بعدما انتعش الطلب من أدنى مستوياته في فترة بداية اندلاع الوباء قبل عامين، ومن المرجح أن تستمر المخزونات في التشديد والتقلص إلى مستويات أخرى قياسية في التراجع.ويضيف، ديفيد لديسما، المحلل في شركة "ساوث كورت" الدولية أن الإفراج عن الاحتياطيات النفطية الاستراتيجية في الولايات المتحدة والصين وعدة اقتصادات آسيوية كبرى لم ينجح في تهدئة وتيرة صعود الأسعار بسبب الطلب القوي والقادر على التهام أي زيادة في العرض، خاصة أن الاحتياطيات المفرج عنها محدودة قياسا بالاستهلاك الكبير في المرحلة الراهنة.ولفت إلى بيانات صادرة عن البيت الأبيض تؤكد أن الإفراج عن مزيد من احتياطيات النفط الخام هو خيار يمكن وضعه على الطاولة، حسب الحاجة إلى المساعدة في معالجة أسعار البنزين، مشيرا إلى أن ما تم في هذا الشأن أخيرا لم يكن له تأثير يذكر حتى الآن، حيث ارتفع وقود المحركات إلى أعلى مستوى له منذ أكثر من سبعة أعوام.بدورها، تقول ويني أكيللو، المحللة الأمريكية في شركة "أفريكان إنجنيرينج" الدولية إن اقتصادات الحفر في ظل أسعار النفط المرتفعة الراهنة، وهي الأعلى منذ 2014 تعد جذابة للغاية بحيث لا يمكن تفويت الفرصة، ولكن في المقابل وعلى الرغم من أن أسعار النفط مرتفعة نجد أن عديدا من المنتجين متمسكون بالانضباط في الإنفاق الاستثماري.وذكرت أن بعض التفاؤل الجيوسياسي حدث بشكل نسبي أخيرا، ما أدى إلى بعض عمليات جني الأرباح، لافتة إلى أن ضعف الأسعار سيكون على الأرجح قصير الأجل، حيث لا تزال سوق النفط الخام تعاني عجزا في العرض مقابل صعود قوي في نمو الطلب العالمي على النفط الخام والوقود.من ناحية أخرى فيما يخص الأسعار، ارتفعت أسعار النفط بالسوق الأوروبية أمس، لتواصل صعودها لليوم الثاني على التوالي بعد انخفاض كبير في المخزونات الخام في الولايات المتحدة، وتسجيلها أدنى مستوى منذ 2018.وارتفع الخام الأمريكي 0.5 في المائة، إلى مستوى 90.42 دولار، من مستوى الافتتاح عند 89.99 دولار، وسجل أدنى مستوى عند 89.35 دولار، وصعد خام برنت 0.4 في المائة، إلى مستوى 92.06 دولار للبرميل، من مستوى الافتتاح عند 91.66 دولار، وسجل أدنى مستوى عند 91.15 دولار. وعند تسوية الأسعار الأربعاء، حقق الخام الأمريكي ارتفاعا 0.3 في المائة، وصعد خام برنت 0.6 في المائة، بعد التقرير الأسبوعي لوكالة الطاقة الأمريكية.وأعلنت وكالة الطاقة الأمريكية انخفاض المخزونات التجارية في البلاد بنحو 4.8 مليون برميل، خلال الأسبوع المنتهي في 4 شباط (فبراير)، في ثاني انخفاض أسبوعي على التوالي، على خلاف توقعات الخبراء ارتفاع بنحو 1.5 مليون برميل.وعلى حسب تلك البيانات، انخفض إجمالي المخزونات التجارية في الولايات المتحدة إلى نحو 410.5 مليون برميل، والذي يعد أدنى مستوى منذ الأسبوع المنتهي في 5 تشرين الأول (أكتوبر) 2018. وانخفضت مخزونات الخام الأمريكية لأدنى مستوى في أطول من ثلاثة أعوام، علامة شديدة الإيجابية على تحسن مستويات الطلب والسحب في أكبر مستهلك للنفط في العالم. وبالنسبة للإنتاج الأمريكي ارتفع الأسبوع الماضي بنحو 100 ألف برميل في أول زيادة أسبوعية خلال الأسابيع الثلاثة الأخيرة، ليرتفع إجمالي الإنتاج إلى 11.6 مليون برميل.ومن جانب آخر، تراجعت سلة خام "أوبك" وسجل سعرها 91.84 دولار للبرميل الأربعاء مقابل 92.17 دولار للبرميل في اليوم السابق.وقال التقرير اليومي لمنظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك" أمس، إن سعر السلة، التي تضم متوسطات أسعار 13 خاما من إنتاج الدول الأعضاء في المنظمة حقق ثاني تراجع له على التوالي، وإن السلة كسبت نحو دولار واحد، مقارنة باليوم نفسه من الأسبوع الماضي، الذي سجلت فيه 90.18 دولار للبرميل.