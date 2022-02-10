السعودية تدشن أول مركز موحد لحكام "فار" في آسيا 

يدشن الاتحاد السعودي لكرة القدم المركز الموحّد لتقنية حكم الفيديو المساعد (فار) اعتبارا من الجولة العشرين من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين والتي تنطلق اليوم، إضافة إلى عدد من مباريات دوري الدرجة الأولى للمحترفين.

وتأتي هذه الخطوة من الاتحاد السعودي ضمن مساعيه لمواكبة التطورات التي تشهدها كرة القدم العالمية، ليكون دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هو الدوري السابع عالميا بعد كل من الدوريات الإنجليزي، الإسباني، الألماني، الهولندي، الفرنسي والسويسري إلى جانب اعتماد نظام المركز الموحد بشكل جزئي في دوري أبطال أوروبا، وتطبيقه لأول مرة في كأس العالم 2018.

وتهدف خطوة إنشاء مركز موحد لعمليات تقنية "فار" لرفع آلية تنظيم التقنية حيث سيتم من خلاله جمع بيانات المباريات بشكل كامل وتحليلها بشكل أسرع.

وبحسب "الألمانية" ستكون المرحلة الأولى من المركز مخصصة للمباريات التي تقام على ملاعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة، واستاد الأمير محمد بن فهد في الدمام، وملعب مدينة المجمعة الرياضية، على أن تستكمل في المرحلة الثانية باقي الملاعب.

وسيعمل المركز الموحد على تدريب الحكام على أحدث تقنيات حكم الفيديو المساعد، فضلًا عن أنه سيكون مركزا معتمدا من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) لإقامة الدورات التحكيمية.

ويحتوي المركز على 6 محطات متكاملة كغرف تقنية الفيديو بحيث تكون كل محطة لمباراة منفصلة بجميع تجهيزاتها.

وتشمل كل غرفة حكمًا للفيديو ومساعدين اثنين لحكم الفيديو، علمًا بأنه تم تزويد المركز بشبكات رئيسية واحتياطية مع خاصية التبديل التلقائي.

ويشتمل مقر حكم الفيديو المساعد الموحد على منطقة عمل إدارية وفنية، ويضم مكتبين رئيسيين وعدد من المكاتب الفرعية لموظفي الإدارة، بالإضافة إلى قاعة اجتماعات لأعمال التدريب والتطوير.

