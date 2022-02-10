توقيع اتفاقية لتنفيذ مشروع سياحي في الأحساء.. فندق 4 نجوم ومتاجر تجزئة



وقع صندوق التنمية السياحي اتفاقية مع مجموعة عبد اللطيف العبد اللطيف الفندقية لتنفيذ مشروع سياحي في محافظة الأحساء يتضمن إنشاء فندق 4 نجوم مع متاجر تجزئة، واختيرت علامة "راديسون بلو" العالمية للفنادق لتتولّى إدارة وتشغيل الفندق.

وقّع الاتفاقية كلّ من الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية السياحي قصي عبدالله الفاخري، وعن المجموعة الفندقية نبيل عبد اللطيف العبد اللطيف، بحضور عدد من ممثلي الطرفين.

يذكر أن صندوق التنمية السياحي يعمل على تمكين المستثمرين بالتعاون مع مختلف الهيئات الحكومية المعنية بقطاع السياحة، كما يحقق التكامل مع جميع أطراف منظومة السياحة الوطنية لخدمة أهداف الإستراتيجية الوطنية للسياحة.