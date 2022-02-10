"الزراعي" و "الاستثمار" يوقعان اتفاقية تعاون في مجال بيع وشراء السلع "تورق"

وقع صندوق التنمية الزراعية اتفاقية تعاون مع البنك السعودي للاستثمار في مجال بيع وشراء السلع "تورق" بهدف تقديم خيارات جديدة للتمويل المقدم للمستثمرين في القطاع الزراعي وذلك ضمن برنامج الصندوق للتمويل بالشراكة مع المصارف والبنوك التجارية. ووقع الاتفاقية سليمان الدويش نائب مدير عام الصندوق للمالية وماجد فقيه مدير عام مصرفية الشركات في البنك السعودي للاستثمار.

وتهدف لتعزيز دور الصندوق في الإسهام بتحقيق الإستراتيجية الزراعية عبر أفضل وسائل التمويل المستدام واستحداث خيارات جديدة لتقديم التسهيلات الائتمانية لعملاء الصندوق بالتعاون مع البنك السعودي للاستثمار من خلال الحصول على التمويل والخدمات في مجال الاعتمادات المستندية والتسهيلات الائتمانية ورفع خدمات الإقراض المتنوعة التي يقدمها الصندوق وتمكين المصارف والبنوك التجارية من القيام بالدور التنموي المأمول للإسهام في تمويل أنشطة القطاع الزراعي عبر دعم البرامج والاتفاقيات التنموية بين القطاعين الحكومي والخاص وتقديم التسهيلات والحلول المالية المختلفة للمنشآت بأنواعها الصغيرة والمتوسطة والكبيرة إضافة لتحقيق الشراكة المثالية بينهما وسد الفجوة التمويلية في القطاع الزراعي. وتأتي الاتفاقية ضمن سلسلة من اتفاقيات التعاون بين الصندوق والبنوك التجارية بهدف تحقيق التعاون والشراكة في مجال الخدمات المصرفية المتطورة وتلبية احتياجات القطاع الزراعي والإسهام في تحقيق الأمن الغذائي واستدامة الموارد الطبيعية بالمملكة.