هيونداي وكيا تحذران من خلل في نصف مليون سيارة يؤدي إلى احتمال نشوب حريق فيها

حذرت شركتا هيونداي موتور وكيا كورب الكوريتان الجنوبيتان حوالي نصف مليون عميل من احتمال نشوب النيران في سياراتهم ودعتهم إلى إيقاف السيارات في أماكن مفتوحة.

ودعت شركتا هيونداي وكيا أصحاب حوالي نصف مليون سيارة وسيارة متعددة الأغراض ذات تجهيز رياضي (إس.يو.في) في الولايات المتحدة إلى إيقاف سياراتهم في أماكن مفتوحة وبعيدا عن المباني بعد اكتشاف خلل محتمل يمكن أن يؤدي إلى اشتعال النار في السيارة أثناء وقوفها.

وقالت الشركتان إن هذه المشكلة ظهرت نتيجة "شوائب غريبة" وخلل في وحدة التحكم في نظام مانع الانغلاق بالمكابح وهو ما يمكن أن يؤدي إلى اشتعال النار في المحرك بحسب الألمانية .

وأصدرت هيونداي قرار استدعاء للسيارات من طراز سانتافي إنتاج الفترة من 2016 إلى 2018 والسيارة سانتافي سبورت إنتاج عامي 2017 و2018 والسيارة سانتافي إكس.إل إنتاج 2019 والسيارة توكسون إنتاج الفترة عامي 2014 و.2015 من ناحيتها استدعت شركة كيا السيارة الصالون كيه 900 إنتاج الفترة من 2016 إلى 2018 والسيارة سبورتاج إنتاج الفترة من 2014 إلى .2016 وبلغ إجمالي عدد السيارات التي استدعتها هيونداي 357830 سيارة في حين استدعت كيا 126747 سيارة.

وقالت الشركتان إن وكلاءها سيفحصون وحدة التحكم في نظام مانع الانغلاق في السيارات المستهدفة، وهي عبارة عن نظام كومبيوتر صغير يتحكم في نظام مانع الانغلاق الطارئ في السيارة، وقد يتم استبدال هذه الوحدة بوحدة جديدة.