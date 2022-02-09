ارتفاع معدل التضخم في روسيا إلى أعلى مستوياته منذ 6 سنوات

أظهرت بيانات أسعار المستهلك في روسيا الصادرة اليوم الأربعاء ارتفاع معدل التضخم خلال الأسبوع الماضي إلى أعلى مستوى له منذ نحو ست سنوات، مما يزيد الضغوط على لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي الروسي قبل اجتماعها بعد غد لبحث إمكانية زيادة أسعار الفائدة.

وذكر مكتب الإحصاء الاتحادي الروسي أن أسعار المستهلك ارتفعت خلال كانون الثاني/يناير الماضي بنسبة 73ر8% سنويا، نتيجة ارتفاع أسعار الفاكهة والخضروات، إلى جانب مواد البناء والإلكترونيات.

وارتفعت الأسعارالأسبوع المنتهي يوم 4 شباط/فبراير الماضي بنسبة 29ر0% أسبوعيا بعد ارتفاعها بنسبة 18ر0% خلال الأسبوع السابق، ليصل معدل التضخم السنوي خلال الأسبوع الماضي إلى 8ر8%، بحسب وزارة الاقتصاد الروسية.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن هذه البيانات تشير إلى أن البنك المركزي الروسي قد يرفع أسعار الفائدة مجددا خلال اجتماعه المقبل، بعد أن فشلت زيادة الفائدة بمقدار 425 نقطة أساس خلال العام الماضي، في وقف ارتفاع أسعار المستهلك، التي تزيد الآن بأكثر من ضعف المعدل الذي يستهدفه البنك وهو 4% سنويا. وقالت إدارة الأبحاث في البنك المركزي الروسي في تقرير صدر في وقت سابق من العام الحالي إن "ضغوط التضخم مازالت تتصاعد... الأسعار لم تظهر حتى الآن اتجاها مطردا نحو التراجع".